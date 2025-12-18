Vikariat, Undersköterska till hemtjänsten - Gör skillnad varje dag
Sotenäs Kommun, Omsorgsförvaltningen / Undersköterskejobb / Sotenäs Visa alla undersköterskejobb i Sotenäs
2025-12-18
, Lysekil
, Munkedal
, Tanum
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sotenäs Kommun, Omsorgsförvaltningen i Sotenäs
I Sotenäs kommun strävar vi efter en mångfald bland anställda och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet. Här genomsyras vårt arbete av våra gemensamma ledord: Öppenhet, Delaktighet och Helhetssyn. Kommunen erbjuder alla tillsvidareanställda möjlighet till heltid.
Här ingår följande verksamheter Kvarnbergets äldrecentrum, Hunnebohemmet inkl Korttidsenheten, Hemtjänst Sotenäs ( Hemtjänst Norr och Hemtjänst Söder) Kommunalprimärvård och rehab,
Vill du göra skillnad i människors vardag och samtidigt arbeta i ett team som värdesätter omtanke och kvalitet? Hos oss i Sotenäs kommun jobbar du i team, stöttar människor i vardagen och får samtidigt inblick i en bransch som blir allt mer digital, teknisk och utvecklandePubliceringsdatum2025-12-18Beskrivning
Hemtjänsten i Sotenäs kommun växer och vi söker fler vikarier till längre vikariat.
Inom hemtjänsten ger vi omvårdnad- och serviceinsatser av god kvalité till den enskilde som har insatser enligt Socialtjänstlagen. Hemtjänsten täcker hela Sotenäs kommun. Hemtjänsten utgår från Kvarnbergets äldrecentrum i Kungshamn.
Är du en empatisk och serviceinriktad person som drivs av att ge människor en meningsfull tillvaro? Då kan du vara rätt person för oss.
Vi vill att du ska få en god start hos oss. Därför får du introduktion både på din enhet och i Sotenäs kommun. Du erbjuds även möjlighet till löpande kompetensutveckling, friskvårdsbidrag och möjlighet till löneväxling. Läs mer om dina förmåner på https://www.sotenas.se/naringslivarbete/jobbahososs/visomarbetsgivare/personalformaner.4.6a5776e415ae3419826aa72f.htmlDina arbetsuppgifter
Som undersköterska i hemtjänsten ska du utifrån ett professionellt förhållningssätt ge omvårdnads- och serviceinsatser till våra brukare i enlighet med Socialtjänstlagen. Insatserna ska vara av god kvalitet till den enskilde utifrån individuella behov.
Du arbetar utifrån ett gott bemötande och med god empatisk förmåga. Du trivs med att jobba både enskilt och i grupp.
I arbetet ingår även att utföra delegerade uppgifter enligt Hälso- och sjukvårdslagen samt att
dokumentera och upprätta genomförandeplaner enligt gällande lagstiftning och riktlinjer. Kvalifikationer
Du är utbildad undersköterska.
B-körkort är ett krav, önskvärt med manuell växel.
Som person är du social, empatisk, flexibel och nyfiken på människor. Stor vikt kommer läggas på personlig lämplighet samt tidigare referenser.
Du har god datorvana och har mycket goda kunskaper i svenska språket, både skriftligt och muntligt.
Varmt välkommen med din ansökan!
Villkor
Tjänsterna avser vikariat tom 2026-08-31.
Urval och intervjuer sker löpande under annonseringstiden. Tjänsterna kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.
Utdrag ur belastningsregistret kommer begäras in inför en eventuell anställning så det är bra om du beställer detta ifrån polismyndigheten i god tid. För yrkesroller inom omsorgen används Kontroll av egna uppgifter enligt blanketten "Belastningsregister för enskild person (442.3)". https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
och kuvertet ska vara oöppnat när du lämnar till arbetsplatsen.
Avdelningen för Äldreomsorg och kommunal primärvård inom Omsorgsförvaltningen
Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Säkerhetsprövning
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning.
Krigsplacering
En anställning hos oss kan omfattas av krigsplacering vilket du få information om i de fall det blir aktuellt.
Sotenäs - havets kommun
Sotenäs ligger längst ut mot Västerhavet mitt i Bohuslän mellan storstäderna Göteborg och Oslo. I kommunen bor ca 9 000 människor i kustsamhällen som Smögen, Kungshamn, Hunnebostrand, Bovallstrand, Hovenäset och Malmön.
Fördelarna med att arbeta och leva i Sotenäs kommun är många: Sveriges vackraste natur, havsnära bostäder, bra skolor, möjlighet till en aktiv fritid och en trygg kommun.
Information till kandidatförmedlare, rekryteringskonsulter och annonssäljare
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/140". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sotenäs kommun
(org.nr 212000-1322) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sotenäs kommun, Omsorgsförvaltningen Kontakt
Monica Karlzhon 0702446959 Jobbnummer
9653045