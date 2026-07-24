Vikariat undersköterska NÄVA
Region Jämtland Härjedalen, Närvårdsavdelningen Strömsund / Undersköterskejobb / Strömsund Visa alla undersköterskejobb i Strömsund
2026-07-24
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Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen – en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.
Region Jämtland Härjedalen är en region att längta till och växa i. Vi ska arbeta för utveckling och tillväxt i Jämtland Härjedalen och erbjuda alla boende och besökare en hälso- och sjukvård av hög kvalitet. Vår vision är god hälsa och vi vill vara en region som du längtar till och växer i. Hos oss jobbar du med kollegor från många yrken, med både spets och bredd i kompetensen. Du är också medlem i vår personalförening som erbjuder en mängd olika och roliga aktiviteter. Primärvården i Region Jämtland Härjedalen ingår organisatoriskt i Division Nära Vård tillsammans med Ambulansen, Folktandvård, Psykiatri samt Barn- och ungdomspsykiatrin.
Primärvården är organiserad i 4 närvårdsområden och sedan januari 2022 så är primärvården och ambulanssjukvården integrerade under god och nära vård. Varje närvårdsområde är en ekonomisk enhet som leds av en verksamhetschef. Primärvården ansvarar också för regionens sjukvårdsrådgivning, ungdomsmottagning och närvårdsavdelningen Näva, vilka samtliga är anslagsfinansierade.
Närvårdsavdelningen förkortat Näva, är en trivsam vårdavdelning med totalt 16 vårdplatser som ligger i Strömsund. Sju av dem är regionens slutenvårdsplatser/akutplatser och resterande nio platser har kommunen som korttidsplatser. Läkare på kommunens alla hälsocentraler kan lägga in patienter på slutenvårdsplatserna på avdelningen, i överenskommelse med ansvarig läkare på Näva. Kommunens biståndsenhet ansvarar för fördelningen av patienterna till korttidsplatserna.
Till Näva hör också Ljusbehandlingen, dit patienter på remiss kan komma och få behandling för sina hudbesvär. På Näva arbetar ca 26 medarbetare som är undersköterskor, sjuksköterskor och övrig personal.
Vi söker nu dig som är undersköterska/omvårdnadsassistent och trivs i din yrkesroll. Vi erbjuder dig ett vikariat för en av våra kollegor som ska gå på barnledigt.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-24Arbetsuppgifter
På regionens slutenvårdsplatser behandlas patienter som behöver vård under en begränsad tid, men som inte kräver diagnostik och/eller behandling av ett mer specialiserat vårdutbud. Det kan exempelvis vara patienter med infektioner, hjärtsvikt, diabetes och frakturpatienter. Även patienter med cancerdiagnoser behandlas hos oss.
På de kommunala platserna är det patienter som är i behov av fortsatt rehabilitering efter sjukhusvistelse eller i väntan på säbo/annat boende.
Arbetsplatsen kan ses som en minimedicinavdelning med många olika arbetsuppgifter som undersköterska där även olika provtagningar ingår. Du kommer att arbeta efter ett fast schema där helgtjänstgöring är förlagd till var tredje helg.Kvalifikationer
Vi söker dig som är undersköterska/omvårdnadsassistent och har erfarenhet från liknande arbetsuppgifter.
Du ska tycka att det är stimulerande att arbeta i en föränderlig miljö. Du bör vara utåtriktad, flexibel och van att bemöta patienter med olika behov. Vi ser att du trivs i din yrkesroll och har patientens bästa i fokus.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, upphör: 2027-12-31 .
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026 2 C331099". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214)
Lövbergavägen 37 (visa karta
)
833 33 STRÖMSUND Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Närvårdsavdelningen Strömsund Kontakt
Enhetschef
Ulrika Raftheim ulrika.raftheim@regionjh.se Jobbnummer
10010538