Vikariat Turistinformatör
Laholms kommun / Rese- och trafikjobb / Laholm Visa alla rese- och trafikjobb i Laholm
2026-06-29
, Båstad
, Halmstad
, Örkelljunga
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Laholms kommun i Laholm
, Halmstad
eller i hela Sverige
Om Laholms kommun
Det är i mötet med våra invånare som värdet av vårt arbete uppstår! Som medarbetare i Laholms kommun är du med och levererar tjänster och service till våra invånare – varje dag, året om. Laholms kommun rymmer allt från omsorg, stöd och utbildning för våra invånare till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Vi tror på att varje medarbetare har drivkraften och förmågan att förbättra verksamheten och en vilja att utvecklas i sitt yrke.
Som medarbetare i Laholms kommun har du kollegor med många olika yrken och bakgrund, men det som förenar oss är vårt uppdrag och vår gemensamma värdegrund med ledorden glädje, mod, delaktighet, engagemang och gott föredömePubliceringsdatum2026-06-29Om tjänsten
Vi söker dig som tycker om att vill ge service och information till våra besökare både personligen och via mejl, telefon och sociala medier. Du bemannar tillsammans med våra destinationskoordinatorer Turistbyrån, som även är entré till Teckningsmuseet, och har ansvar för att verksamheterna sköts under öppettiderna vilket inkluderar café och pedagogisk verkstad. I ditt möte med turister och besökare ger du information om bland annat sevärdheter, naturupplevelser, mat och logi, evenemang och aktiviteter på ett inbjudande och professionellt sätt. Du kommer även att sälja både souvenirer, fiskekort, mm. Dessutom är du ansiktet utåt för Teckningsmuseet och ger besökarna en bra upplevelse av Laholm.
Är du den vi söker?
Du kommer att vara Laholms kommuns ansikte utåt och därför är du självklart en serviceinriktad, glad och positiv person. Goda språkkunskaper i svenska och engelska är ett krav, tyska är meriterande.
Du har gärna kassavana, lätt för att lära dig nya saker, tar egna initiativ och hanterar flera olika arbetsuppgifter parallellt. Har du en utbildning eller en pågående utbildning inom turism är det också meriterande. Du behöver kunna Office och sociala medier som Facebook och Instagram. God lokalkännedom om Laholms kommun och bra koll på vad som finns att se, göra och uppleva här i vår närhet är också ett krav. Minimiålder 18 år.
Meriterande utbildning
Inom turism, besöksnäring, destinationsutvecklingKvalifikationerKörkortskrav
Svenska
Engelska
Meriterande kunskaper
Tyska
Eller andra språkliga kunskaper
Om anställningen
Antal tjänster: 1
Tillträde: Augusti/september - enligt överenskommelseErsättning
Lönesättning värderas kandidatens meriter för tjänsten.
Lönespann 24 900-30 000kr.
Övriga upplysningar
Är du intresserad utav uppdraget som RIB brandman i Laholms kommun kan du gå in på: Räddningstjänst - Laholms kommun
Till följd av lag om belastningsregister ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning inom LSS, barnomsorg samt skola.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken
Information till annonssäljare
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Vi erbjuder ett utvecklande arbete och friskvård i olika former samt tillämpar rökfri arbetstid.
Laholms kommun verkar för att alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter och vi välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Laholms Kommun
(org.nr 212000-1223), https://www.laholm.se/
Humlegången 6 (visa karta
)
312 80 LAHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kommunstyrelsens förvaltning, Näringsliv och destination Kontakt
Näringslivschef
Mattias Benetti Johansson mattias.benetti.johansson@laholm.se 0765167976 Jobbnummer
9982328