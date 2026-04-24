Vikariat till Skalmans förskola, Särö
Lekotechs Förskola Ek. För. / Barnskötarjobb / Kungsbacka Visa alla barnskötarjobb i Kungsbacka
2026-04-24
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lekotechs Förskola Ek. För. i Kungsbacka
Vi söker nu en erfaren barnskötare för ett vikariat på ca 1 år med chans till förlängning. Vi söker dig som har ett genuint intresse för barn och som vill bli en del i vårt team av engagerade pedagoger.
Om Skalmans Förskola
Skalmans förskola är ett föräldrakooperativ i Särö, Kungsbacka kommun. Vi har en åldersblandad barngrupp på ca 20 barn och 4 pedagoger. Hos oss finns tid att möta varje barn i deras lek och lärande. Vi är ett litet sammansvetsat arbetslag, där vi tillsammans formar en verksamhet med barnens bästa i fokus. På Skalmans förskola arbetar vi för att barnen ska bli sedda, känna trygghet och glädje!
Tjänsten är ett vikariat på ca 1 år med tillträde så snart som möjligt och fram till sista juni 2027 med chans till förläggning. Kvalifikationer
Vi söker dig med ett par års erfarenhet inom förskola och som framförallt är engagerad och initiativtagande med god samarbetsförmåga.
Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
E-post: beatrice.adriana@outlook.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan vikariat Skalman". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lekotechs Förskola Ek. För.
Västra Särövägen 33 (visa karta
)
429 42 SÄRÖ Arbetsplats
Lekotechs Förskola Ek För Kontakt
Rektor
Beatrice Bene beatrice.adriana@outlook.com Jobbnummer
9873079