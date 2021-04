Vikariat till MAX Löneavdelning - Max Burgers AB - Ekonomiassistentjobb i Luleå

Max Burgers AB / Ekonomiassistentjobb / Luleå2021-04-14MAX är Sveriges äldsta burgarkedja och den enda rikstäckande burgarkedjan som bara använder svenskt kött, kyckling och bacon. Vi vill bli världens bästa burgarkedja och vägen dit är att göra världen lite godare, både genom att servera de godaste burgarna och genom att vara en god kraft i samhället. Vi har över 150 restauranger och sysselsätter cirka 5000 medarbetare.2021-04-14Som löneadministratör hos oss ingår du i ett team om tio medarbetare bestående av löneadministratörer, systemförvaltare och lönechef med hög professionalism och massor av värme!I rollen kommer du att hantera löner och ansvara för stora delar av löneprocessen, vilket innefattar bland annat frånvarohantering, utläggshantering, löneberedning, statistik, kontroller och rapportering kopplat till lön, semester och pensioner.Utöver det kommer du även att jobba med övrig personaladministration så som tex arbetsgivarintyg och du kommer även vara behjälplig och agera konsultativ gentemot organisationen gällande lönefrågor. Du får möjlighet att vara med och bidra till att utveckla och kvalitetssäkra arbetssätt och rutiner.Vi söker dig som har en eftergymnasial examen med relevant inriktning mot lön eller motsvarade praktiskt erfarenhet samt flera års dokumenterad erfarenhet inom löneyrket. Du är självständig i hela löneprocessen ifrån ax till limpa. Du trivs med att arbeta i en snabb och föränderlig miljö och tycker det är roligt att få vara med och sätta upp strukturer, rutiner och att få möjligheten att fördjupa dig inom vissa områden.För att passa in i rollen är det viktigt att du är självgående, flexibel och trygg i din yrkesroll. Som person är du driven, noggrann, social och har förmågan att prioritera. I rollen arbetar man mycket utifrån deadlines och arbetsbelastningen fluktuerar under månaden, detta ställer krav på proaktivitet samt stort eget ansvar. Du är serviceinriktad vilket innebär att du är uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande, och du har en god empatisk förmåga. Du tycker om att ta ansvar men förstår samtidigt vikten av samarbete och att teamet ska lyckas med sin uppgift.Meriterande:Unit4/Agresso (lönesystem)QuinyxGod vana av att arbeta med OfficepaketetBekväm i att kommunicera på engelska i tal och skriftErfarenhet av norsk och dansk lönOmfattning: Heltid (100%)Anställningsform: Vikariat, omgående - 2022-05-31Lön: Månadslön (Fast månadslön)Plats: Huvudkontoret, LuleåVill du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter? Gå in på www.max.se/dataskydd Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Omgående VisstidsanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-05-14Max Burgers AB5691711