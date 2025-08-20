Vikariat Stödassistent/stödbiträde till LSS 5
2025-08-20
, Götene
, Skara
, Vara
, Grästorp
eller i hela Sverige
, Vara
, Grästorp
, Essunga
eller i hela Sverige
Välkommen till Lidköping!
Du letar efter nya utmaningar. Vi letar efter dig! Vi hoppas att du vill vara en del av en välkomnande och hållbar kommun som drivs av engagemang. I Lidköping finns vattnet alltid nära med Vänern och skärgården runt hörnet och Lidan som ringlar fram genom staden. Det är en plats rik på historia som vi omfamnar när vi har siktet inställt på att utveckla och planera för framtidens Lidköping. Hos oss får du möjlighet att testa nytt och utvecklas samtidigt som du dagligen gör skillnad för invånare, företagare, föreningar och besökare i Lidköping. Vi behöver bli fler, varmt välkommen med din ansökan till Lidköpings kommun!
Varmt välkommen till Lidköping - en hållbar och välkomnande kommun!
Om jobbet
Vi söker dig som vill ha ett spännande och utvecklande arbete.
Som stödassistent/ stödbiträde hos oss får du ett varierat arbete som innefattar många kontaktytor. Målet är att brukaren ska kunna skapa ett eget hem och leva ett liv på egna villkor utifrån sina egna förutsättningar. Dagen ska vara begriplig för den enskilde där struktur, tydlighet och trygghet är hörnpelare. För oss är respekten för människors självbestämmande och integritet grunden i vårt arbete.
Enheten LSS 5 omfattar gruppboende och serviceboenden. Verksamheterna finns i Margretelundsområdet, centralt inne i Lidköping samt i Råda. Våra brukare har funktionsnedsättningar i varierad grad, intellektuell funktionsnedsättning och utvecklingspsykologisk funktionsnedsättning som ADHD/Autism. Vi söker just nu vikarierande stödassistent/ stödbiträde till Hagagatans serviceboende för 6 månader, med eventuell möjlighet till förlängning.Publiceringsdatum2025-08-20Dina arbetsuppgifter
Som stödassistent hos oss ger du omvårdnad och social omsorg med utgångspunkt från brukarens individuella behov och önskemål. Det kan bland annat handla om sociala och fysiska aktiviteter, både enskilt och i grupp. I arbetet hjälper du brukaren med hälso- och sjukvårdande insatser samt rehabiliterande insatser på ordination från sjuksköterska, fysioterapeut/sjukgymnast och arbetsterapeut.
Kontaktmannaskap är en del i ditt arbete och det innebär att du har ett särskilt ansvar för en eller flera individer. Du är med och skapar goda relationer till kollegor, brukare och anhöriga. I ditt arbete ingår även kontinuerlig dokumentation och ansvar för att upprätta, följa upp och revidera genomförandeplaner.
Vem är du?
Vi söker dig som tar ansvar för dina arbetsuppgifter med brukarens bästa i fokus och som är mån om att slutföra det arbete du påbörjat. Som person har du förmåga att ta initiativ och skapa tillitsfulla relationer som bygger på omtanke och empati. Du arbetar självständigt och har en god samarbetsförmåga då du deltar aktivt i teamarbetet.
Du ska ha lätt för att snabbt kunna ställa om dig till olika förutsättningar och kunna möta de situationer som kan uppkomma. Tillsammans med dina kollegor utvecklar du det pedagogiska arbetet som utgår ifrån brukarnas genomförandeplaner och rutiner.Kvalifikationer
- Godkända betyg från någon av följande utbildningar - Barn och fritidsprogrammet med socialt arbetet som inriktning, Fritidsledarutbildning med inriktning och/eller erfarenhet av arbete inom funktionsnedsättningsområdet eller Vård- och omsorgsprogrammet för att tillträda som stödassistent.
- Behärska svenska i tal och skrift samt god läsförståelse
- Grundläggande digital kompetens
Meriterande:
- Vård- och omsorgscollegediplom.
- Erfarenhet av ett lågaffektivt arbetssätt
- Erfarenhet av liknande arbete
- Erfarenhet av dokumentation. Övrig information
I vår verksamhet måste alla som ska anställas för att arbeta inom funktionshinderområdet enligt lag(2010:479) visa upp ett utdrag från belastningsregistret för anställande chef. Den blankett som ska användas kan hämtas på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
Det tar oftast mellan 1-2 veckor att få det hemskickat, skall visas före anställning för anställande chef.
Du kommer arbeta schemalagd tid såsom dag, kväll, journatt samt helg.
Tjänsten är ett vikariat på 100% med möjlighet till önskad sysselsättningsgrad med tillträde enligt överenskommelse. Eventuellt kan tjänsten övergå till tillsvidareanställning.
Din anställning blir inom Sektor social välfärd Lidköpings kommun vilket innebär att det kan förekomma att du får arbeta på andra enheter än Västgötagatans serviceboende.
Urval sker kontinuerligt under rekryteringsperioden och intervjuer kan komma att ske innan ansökningsperioden är slut.
Lidköpings kommun vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg Varbi. Du hittar en knapp längst ner i annonsen där du loggar in och söker tjänsten. Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar?
Lidköping som plats utlovar ett rikt liv, det handlar inte om pengar utan om de möjligheter som finns att leva ett bra liv. Här finns nämligen gott om det som är väsentligt i livet. Bra skolor, trygga områden, ett mångsidigt näringsliv och ett aktivt idrotts- och föreningsliv. Och så förstås ett vackert och sjönära läge vid Vänern.
Upptäck mer och fler möjligheter hos https://lidkoping.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss---lediga-jobb,
/admin/settings-advertisements/Flytta%20hit%20-%20Lidköpings%20kommun och http://www.livetiskaraborg.se Ersättning
