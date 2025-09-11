Vikariat: Speciallärare till Fågelsångens skola
2025-09-11
Salems kommun är en levande och trygg plats där natur och grönområden alltid är nära till hands. Här bor drygt 17 000 invånare och här har strax över 1000 företag sin verksamhet. I Salem utvecklas kommunens verksamhet i nära dialog med invånarna. Kommunen har närmare 1000 anställda och verksamheten genomsyras av våra kärnvärden hållbarhet, trygghet och delaktighet. Vi är stolta över att våra verksamheter ofta visar mycket goda resultat. Salem är en välkomnande och inkluderande kommun där alla känner sig hemma.
Fågelsångens skola (F-9)
Fågelsången är en F-9 skola som har ca 400 elever i skola och 13 elever i Anpassad grundskola. Här finns ljusa anpassade lektionssalar och andra utrymmen.
Mer om Fågelsångens skola: Fågelsångens skola
På Fågelsångens skola arbetar ett kompetent och drivet kollegium som är lösningsfokuserade och samarbetsvilliga. Vi har en stark ansvarskultur.
Skolan är under ett utvecklingsarbete där samarbete är grunden till allt vi gör. Vi har ett kooperativt och språkutvecklande arbetssätt. Våra fokusområden där arbetet leds i arbetslagen är trygghet, studiero, jämställdhetsarbete och måluppfyllelse. Vårt utvecklingsområde som leds av våra förstelärare är tillgängliga lärmiljöer (fysisk, social och pedagogisk).
Vi har ett välfungerande elevhälsoteam där alla kompetenser finns representerade. Nu söker vi en speciallärare mot de yngre åldrarna för en som går på föräldraledighet.
Arbetsuppgifter
I dina arbetsuppgifter ingår att:
• Tillsammans med lärare och arbetslag planera, genomföra och utvärdera undervisningen.
• Ansvarig för att arbeta med och följa upp Läsa-skriva-räkna garantin.
• Tillsammans med skolans personal delta i skolans utvecklingsarbete.
• Delta i arbetslagets möten.
• Delta i kollegiala möten som leds av skolans förstelärare.
• Delta i elevhälsomöten.
• Genomföra kartläggningar och upprätta åtgärdsprogram.
• Handleda lärare och elevassistenter.
Publiceringsdatum2025-09-11Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare på lågstadiet och utbildad speciallärare.
Som person är du lyhörd och har förmåga att bygga relationer med pedagoger, vårdnadshavare och med elever som har olika behov. Du är en tydlig ledare i mötet med vårdandshavare, elever och lärare. Du har intresse av att utveckla och utvärdera verksamheten. Du är också flexibel, ansvarstagande och lösningsinriktad. Du har goda kunskaper inom npf.
Vi söker dig som tillsammans med kollegor utvecklar goda lärmiljöer på grupp- och individnivå.
Anställningsvillkor
Omfattning: 100 %
Anställningsform: Visstidsanställning t o m april 2027.
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.
Intervjuer sker fortlöpande under ansökningstiden.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Salems kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Det är dessutom viktigt att du fyller i din ansökan noggrant då dina meriter kommer att viktas mot andra sökande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Salems kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Salems kommun
(org.nr 212000-2874), http://www.salem.se Kontakt
Biträdande rektor
Nettan Gyllensvärd anegyl@salem.se 070-00034944 Jobbnummer
9505106