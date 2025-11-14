Vikariat som veterinär till Kristinehamn
2025-11-14
Är du beredd att jobba i en samhällsbärande verksamhet?
För att alla djur i Sverige ska få förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt finns Distriktsveterinärerna. Med beredskap dygnet runt, mottagningar över hela landet och unik kunskap om djurhälsa bidrar vi till sundare djur och ett tryggare liv. Som distriktsveterinärer arbetar vi på uppdrag av privatpersoner, företag och myndigheter. Vi erbjuder samhällsbärande tjänster för akut djursjukvård, smittskydd och förebyggande insatser för en god djurhälsa. Alltid med fötterna på jorden och hjärtat på rätt ställe. Distriktsveterinärerna är en del av Jordbruksverket.Publiceringsdatum2025-11-14Arbetsuppgifter
Vår praktik är blandad och arbetsuppgifterna är varierande. En vanlig dag kan vi ha någon veterinär på smådjurskliniken som, tillsammans med en sköterska, kan arbeta med tandvård. Andra dagar kan vara omväxlande med såväl förebyggande vård som utredningar och omhändertagande av akut sjuka djur. Ute i fält kan man arbeta med hästtandvård eller besättningsservice hos lantbrukare. Andra dagar är det mer akuta sjukresor med allt från mastiter till sårskador eller någon häst som ska röntgas i fält. Arbetet är verkligen både varierande och spännande men du kommer ändå att vara trygg med hjälp av våra goda rutiner och riktlinjer och våra kunniga kollegor som hjälper dig.
Vi vill erbjuda kunderna en nära och personlig service och vara förstahandsvalet att vända sig till i allt som kretsar kring djur.
Arbetsuppgifterna är varierande och stora möjligheter finns att inrikta sig lite mer antingen mot lantbruksdjur, smådjur eller häst. Under beredskapstid är vi beredda på att erbjuda såväl en första bedömning som akutsjukvård åt de allra flesta djurslagen. Vi är en stor och lärande organisation och hjälp av kollegor finns alltid att tillgå oavsett tid på dygnet.
Om du tycker att variationen som distriktsveterinär verkar lockande - tveka inte att skicka in din ansökan till oss idag!Kvalifikationer
Du som söker har svensk veterinärlegitimation eller är på väg att ta din examen inom snar framtid. . B-körkort är ett krav.
Vi tror på framtiden och vet att det är vårt eget arbete som formar mottagningen. Vi fäster stor vikt vid din personliga lämplighet med gott omdöme, god samarbetsförmåga och ett lösningsfokuserat arbetssätt. Vi önskar också att du är serviceinriktad, har lätt för att kommunicera och tycker om att jobba för djurens bästa i ett större sammanhang.
Urval och intervjuer kommer att ske fortlöpande under ansökningstiden.
ÖVRIGT
Vi bryr oss om vår personal. Därför ger vi alla medarbetare inom Distriktsveterinärerna möjlighet att ta del av olika förmåner. Några exempel är 28-35 dagar semester beroende på din ålder, löneväxling, friskvårdsbidrag och företagshälsovård. För dig som förälder har vi bra villkor för att hitta en bra balans mellan arbetsliv och familjeliv, vi erbjuder bland annat föräldrapenningtillägg och möjlighet att reducera din arbetstid fram till dess att barnet är tolv år.
Vi eftersträvar mångfald bland våra medarbetare.
Vårt arbetsspråk är svenska och våra tjänster kräver att du behärskar svenska i både tal och skrift.
Inför rekryteringsarbetet har Distriktsveterinärerna tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.
Hos Distriktsveterinärerna använder vi e-rekrytering genom Offentliga Jobb för att effektivisera och kvalitetssäkra arbetet med ansökningshandlingarna.
Tack för att du söker genom Offentliga Jobb! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7.1.6-18824/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Jordbruksverk
(org.nr 202100-4151) Arbetsplats
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Mitt Kontakt
Tf Klinikchef Kristinehamn
Monica Ågren monica.agren@distriktsveterinarerna.se 010-1228315 Jobbnummer
9604415