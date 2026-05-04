Vikariat som Verksjurist internationella samarbeten
Publiceringsdatum2026-05-04Om tjänsten
Som verksjurist på Svenska kraftnät får du möjlighet att utveckla din förmåga att arbeta i gränssnittet mellan teknik och juridik, med strategiskt rättsliga frågeställningar. Som verksjurist arbetar du självständigt och har ett stort eget ansvar för de rättsliga frågor som du arbetar med. Du arbetar i nära samarbete med verksamheten.
Rollen innefattar:
Ge stöd till verksamheten med juridiska bedömningar inom energiområdet och frågor kopplade till ellagstiftningen och där tillhörande EU-rättsliga frågor.
Delta i internationella samarbeten och ge rättsligt stöd vid utformning och förhandling av olika typer av avtal.
Hantera frågor gällande bolagsrätt, förvaltningsrätt och offentlighet och sekretess.
För att möta energiomställningen och klara samhällets elektrifiering utvecklas vår verksamhet snabbt. För att trivas i den här rollen behöver du därför vilja lära dig nytt och vara med och driva utvecklingen framåt. Du behöver ha viljan att hitta lämpliga lösningar även när juridiken är komplex eller svårtolkad.
På Rättsavdelningen arbetar ett fyrtiotal verksjurister uppdelade på tre enheter med bl.a. internationella frågor, IT-rätt, ellagstiftning, förvaltningsrätt, entreprenad-rätt, upphandlingsjuridik samt arbetsrätt. Det dagliga arbetet sker i dialog med de delar av verksamheten som arbetar med aktuella frågeställningar och vi strävar efter att ge ett verksamhetsnära rättsligt stöd.
Enheten Systemjuridik arbetar bl.a. med internationellt samarbete, drift- och elmarknadsfrågor, anslutningsfrågor och juridik avseende el, både EU-rätt och nationell rätt.
Om dig
Skallkrav:
För att trivas i rollen ser vi att du har en god samarbetsförmåga och tycker om att arbeta med andra då du kommer att ha många kontaktytor. Du är strukturerad och tar ansvar för dina arbetsuppgifter och kan själv driva dina frågor framåt. I rollen är det också viktigt att du har hög integritet, ett gott omdöme samt att du är serviceinriktad och har förmåga att hitta lämpliga lösningar för de frågor som uppstår i verksamheten. För att trivas i rollen är det viktigt att du ser möjligheterna i förändringar.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Utbildningsbakgrund
Du ska ha en svensk juristexamen eller jur.kand.examen
Du har även:
Erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete från myndighet, advokatbyrå, domstol, företag eller organisation.
Relevanta goda kunskaper inom EU-rätt för denna tjänst
Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av något eller några av nedan:
Goda kunskaper inom avtalsrätt
Goda kunskaper inom offentlighet och sekretess
Erfarenhet av internationellt samarbete
Erfarenhet av arbete i offentlig verksamhet
Kunskaper inom bolagsrätt
Erfarenhet av energibranschen
Erfarenhet av tillämpning av juridiska regelverk inom ett tekniskt område
Bra att veta
Tjänsten är placerad i Stockholm/Sundbyberg eller Göteborg
Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid
Resor förekommer i begränsad omfattning i denna tjänst
Sista ansökningsdag, 2026-05-19, vi använder urvalsfrågor istället för personligt brev.
Tjänsten är ett vikariat fram t.o.m. april 2027 med placering på ett av våra kontor i Göteborg eller Sundbyberg.https://www.svk.se/jobba-har/var-arbetsplats/formaner/
Vid frågor om tjänsten kontakta gärna rekryterande chefTess Mercedez Svennebäck, Enhetschef Systemjuridik, 010-489 23 56 vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare AnnSophie Doverlind 010-475 80 07, Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72 och Erica Midfjäll ST, 010 475 87 31. Du når oss också via e-post: mailto:fornamn.efternamn@svk.sehttps://www.svk.se/jobba-har/
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning. För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.https://www.svk.se/sakerhet-och-beredskap/sakerhetsskydd/personalsakerhet/Svenska
kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:https://www.svk.se/jobba-har/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-19 Arbetsgivare Svenska Kraftnät
172 24 SUNDBYBERG
