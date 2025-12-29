Vikariat som transportledare
2025-12-29
Transportledare till Konvex AB i Lidköping
Just nu söker vi en vikarie till rollen som Transportledare. Här får du både ett spännande och utvecklande arbete. Dessutom får du möjlighet att arbeta tillsammans med trevliga och engagerade kollegor.
Din Arbetsdag
Att arbeta på Konvex AB innebär möjligheten att vara med på en spännande utveckling och samtidigt få en inblick i hur vår bransch fungerar. Det dagliga arbetet består främst av att ansvara för transportledning av Konvex transporter, administrativa uppgifter, besvara telefonsamtal och mejl från kunder. Förutom detta kommer du även att kommunicera internt, lösa uppkomna problem, utveckla arbetssätt, delaktig i projekt och hantera transportsituationer i samråd med kollegor och entreprenörer.
I jobbet ingår till exempel att
• planera transporter
• förbereda, ta emot och registrera order i företagets affärssystem
• kommunicera med kunder, kollegor, entreprenörer och fabriker
• administrativa uppgifter
• deltaga i projekt
• följa upp och dokumentera
• Svara i Kundtjänst
Vem är du?
På Konvex AB tror vi att de flesta människor kan lära sig det mesta så länge de är nyfikna och har rätta viljan. Vi kräver ingen högskoleutbildning men däremot gärna erfarenhet från liknande arbetsuppgifter. Du behöver ha ett genuint intresse för transporter, logistik, kundnöjdhet och ett övergripande kvalitetstänk. Du är en person som är lösningsorienterad, ansvarstagande och självgående samtidigt som du gärna tar egna initiativ och ser möjligheter. Vi är ett välkomnande arbetslag som tror på att ha kul tillsammans, både under och efter arbetstid. Nu letar vi efter dig som uppskattar en arbetsplats och kollegor som kan utveckla och stimulera dig.
Vill du veta mer?
Vid frågor är du välkommen att kontakta Kristian Svennevid Logistikchef på
tel: 0722-304515
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så fort som möjligt, dock senast 2026-01-30.
Om Konvex AB
Konvex AB arbetar efter naturens villkor och återför organiskt material till kretsloppet. Verksamheten bearbetar och förädlar animaliska biprodukter från det svenska lantbruket och slakterier.
Konvex AB är ett helägt dotterbolag till Daka Denmark A/S som i sin tur ägs av det tyska familjeföretaget Saria SE & Co. KG. Konvex har 30 medarbetare som arbetar på produktionsanläggningarna i Kävlinge och Karlskoga eller på huvudkontoret i Lidköping. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Konvex AB
(org.nr 556065-4104)
Esplanaden 24 (visa karta
)
531 31 LIDKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Logistikchef
Kristian Svennevid kristian.svennevid@konvex.se 0722-304515 Jobbnummer
9665523