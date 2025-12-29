Vikariat som pedagog på Tekniska Museet i Tensta!
Stiftelsen Tekniska Museet / Pedagogjobb / Stockholm
2025-12-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Visa alla jobb hos Stiftelsen Tekniska Museet i Stockholm
Vi söker en kollega som delar vår passion för att berätta om STEAM, demonstrera roliga experiment och skapa minnesvärda upplevelser för våra besökare. Som pedagog får du chansen att göra skillnad genom att lära ut teknik och naturvetenskap på ett underhållande och vetenskapligt sätt.
Om Tekniska Museet:
Tekniska Museet har öppnat en ny verksamhet i Tensta! Här skapas en dynamisk och inkluderande plats där teknik och naturvetenskap blir tillgängligt för alla. Med fokus på STEAM vill vi inspirera barn, unga och vuxna att utforska, experimentera och tänka kreativt.
Den nya verksamheten är en interaktiv miljö fylld av spännande experiment, pedagogiska workshops och engagerande visningar. Vi samarbetar med skolor, föreningar och lokalsamhället för att skapa program som är relevanta och inspirerande för besökare i alla åldrar.
Med en stark koppling till Tekniska Museets huvudverksamhet kommer vår satsning i Tensta att erbjuda en lärorik och lustfylld upplevelse, där nyfikenhet och upptäckarglädje står i centrum.Publiceringsdatum2025-12-29Om tjänsten
Vi söker en engagerad och ansvarsfull individ som kommer arbeta som pedagog på Tekniska Museet i Tensta. I rollen som pedagog är du en nyckelperson i vårt som ansvarar för att leverera spännande och informativa visningar för våra besökare. Du blir en del av teamet som tar hand om alla besökare och ser till att de får en upplevelse de sent kommer glömma.
Arbetsuppgifterna inkluderar:
Samarbeta med skolor för att anpassa visningar och workshops efter deras behov.
Hålla guidade visningar och workshops för museets alla olika besöksgrupper.
Interagera med besökare för att tillhandahålla en spännande och informativ upplevelse.
Aktivt delta i museets evenemang och aktiviteter för att främja lärande och engagemang.
Aktivt delta i den dagliga driften och säkerställa att utställningsytorna upprätthåller en hög kvalité.
Kontinuerligt förbättra och justera aktiviteterna för museets kvälls- och helgexplainers.Kvalifikationer
Erfarenhet som guide, av pedagogiskt arbete eller liknande erfarenhet inom kulturell eller utbildningsmiljö är meriterande.
Starkt självledarskap samt förmåga att motivera och stödja ett team.
Utmärkta kommunikationsfärdigheter för att interagera effektivt med skolor och besökare.
Utmärkt på relationsbyggande och att ta kontakt med besökare.
Meriterande:
Du har stort intresse av att arbeta i ett mångkulturellt område.
Brinner för samhällsfrågor.
Utbildad lärare, socionom eller fritidspedagog
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, motivation och engagemang för tjänsten.Profil
Vi söker dig som är strukturerad, positiv, energifylld och brinner för att inspirera om STEAM på ett lustfyllt sätt. Du har en stark kommunikativ förmåga och trivs med att interagera med olika grupper. Vi tror på mångfald och välkomnar sökande från alla bakgrunder och erfarenheter.Så ansöker du
Tjänsten är ett vikariat under två månader med möjlighet till förlängning. Arbete förläggs på helger och lov. Vi genomför löpande urval och intervjuer och tillsätter tjänsten så snart vi hittar rätt kandidat.
Mejla din ansökan till rekrytering_tensta@tekniskamuseet.se
och märk ämnesraden med "Tensta pedagog".
Vi arbetar för en jämn fördelning av kvinnor och män och ser gärna en spridning i etnisk och kulturell bakgrund samt olika funktionsvariationer hos personalen. Vi är övertygade om att mångfald leder till utveckling.
Som ett kvalitativt led i vårt sedvanliga rekryteringsarbete genomgår våra slutkandidater en bakgrundskontroll, detta för att öka kännedomen om våra framtida medarbetare.
Så behandlar vi personuppgifter
För att Tekniska museet ska kunna hantera din ansökan som du skickat in, genomföra intervjuer och fatta beslut i ett rekryteringsförfarande måste vi behandla vissa personuppgifter. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår Integritetspolicy på vår hemsida.
Vi ser fram emot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-01-28
E-post: rekrytering_tensta@tekniskamuseet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tensta pedagog". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Tekniska Museet
, https://www.tekniskamuseet.se/
Hagstråket 11 (visa karta
)
163 63 SPÅNGA Arbetsplats
Tekniska Museet/Campus Tensta Jobbnummer
9665511