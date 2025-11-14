Vikariat som lärare i SO till Järvenskolan
Katrineholms kommun, Bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Katrineholm Visa alla grundskollärarjobb i Katrineholm
2025-11-14
, Vingåker
, Flen
, Finspång
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Katrineholms kommun, Bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen i Katrineholm
Katrineholms skolor erbjuder en trygg och utvecklande skolgång med det kreativa lärandet i fokus. Här får barn, elever och studenter förutsättningar att utveckla sina talanger och blomstra i sin egen takt. Inom bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har vi förskola, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, mottagningsenhet för nyanlända elever, kommunalt aktivitetsansvar, vuxenutbildning, kulturskola, teknikskola, central barn- och elevhälsa, arbetsmarknadsenhet och Campus för högre studier.
På skolan arbetar 140 medarbetare med 1055 elever. Ledningen har idag formerat sig utifrån att rektor leder en ledningsgrupp med tre biträdande rektorer, en administrativ chef och en säkerhetssamordnare. Skolan är självförsörjande rörande centrala funktioner som t.ex IT och ekonomi.
Nu söker vi en lärare som med sin kompetens kan komplettera nuvarande arbetslag. Det är viktigt att du som vill arbeta hos oss är med och bidrar till ett gott klimat och en positiv utveckling av Järvenskolan. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-11-14Arbetsuppgifter
Vi söker nu dig om vill arbeta som lärare i SO i årskurs 7-9. Järvenskolan har skolmentorer som på heltid arbetar med samtliga klasser i sitt arbetslag, men du förväntas vara pedagogisk mentor för en klass i ditt arbetslag. Du delar den uppgiften med annan pedagogisk mentor. Du ingår i ett av våra arbetslag som träffas regelbundet. Utöver det deltar du löpande i Järvenskolans arbetsplatsträffar och ämnesträffar.Kvalifikationer
Du som söker har en lämplig pedagogisk högskoleutbildning, lärarlegitimation för årskurs 7-9 och är väl förtrogen med skolans styrdokument. Erfarenhet av att arbeta som lärare i SO ser vi som meriterande. Vi värdesätter god digital kompetens, då det är en viktig del av arbetet.
Som person är strukturerad och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. I ditt arbete tillsammans med eleverna har du deras måluppfyllelse och studiero i fokus. Vidare har du en god förmåga att samarbeta med såväl elever som kollegor och vårdnadshavare.
ÖVRIGT
Katrineholm är en kommun där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Våra cirka 3300 medarbetare gör stor skillnad varje dag, där vi tillsammans arbetar utifrån vår värdegrund RÖTT; respekt, öppenhet, tydlighet och tillit för att skapa de bästa förutsättningarna för våra medborgare. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg.
Läs mer om oss som arbetsgivare, vårt erbjudande och karriärvägar här: https://www.katrineholm.se/arbeta-hos-oss/vi-som-arbetsgivare.html
Den aktuella tjänsten tillsätts under förutsättning att de beslut som krävs fattas. Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på polisens hemsida. Katrineholms kommun tillämpar individuell lönesättning. Alla erbjuds en heltidstjänst och vi tillämpar en rökfri arbetstid inom hela organisationen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C289473/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Katrineholms kommun
(org.nr 212000-0340) Arbetsplats
Katrineholms kommun, Bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen Kontakt
Rektor
Magdalena Norin 0150-574 09 Jobbnummer
9604394