Vikariat som lärare i förskoleklass
Vittraskolorna AB / Förskollärarjobb / Halmstad Visa alla förskollärarjobb i Halmstad
2025-09-19
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vittraskolorna AB i Halmstad
, Helsingborg
, Kungsbacka
, Malmö
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vittraskolorna, ett av Sveriges ledande friskoleföretag med 24 för- och grundskolor runt om i landet. Tillsammans ansvarar vi för cirka 8000 barn och elever och har cirka 1000 medarbetare. Vi startade vår första skola 1993 och ingår sedan 2008 i AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag.
Vittra är en samhällsengagerad för- och grundskola där barn och elever lär sig om sig själva och världen. Hos oss formas medvetna barn och elever som får rätt verktyg och kunskap för att skapa ett bättre och mer hållbart samhälle. Det gör vi med vår unika pedagogiska riktning som baseras på tre delar: medvetet lärande, modig kultur och tydlig struktur.
Vittra Halmstad har vi ca 320 elever i grundskolan samt ca 85 barn på förskolan. Skolan är vackert belägen på Vapnöhöjden vid foten av Galgberget.
Vikariat lärare till förskoleklass på Vittra Halmstad
Ditt uppdrag
Då vi har en lärare som snart går på föräldraledighet erbjuder vi ett vikariat för dig som har lärarlegitimation och behörighet för förskoleklass. Vi söker dig som är bra på att hitta anpassningar och stöd som hjälper elever att nå ökad måluppfyllelse samt att skapa goda relationer med såväl kollegor, elever och vårdnadshavare. Du är en tydlig ledare som arbetar för ett positivt klassrumsklimat där alla elever får trygghet och studiero. Vi arbetar utifrån "Bornholmsmodellen" och har du erfarenhet av den är det meriterande.
Vi erbjuder
Tillsammans arbetar vi med det kollegiala lärandet för att utveckla undervisningen och för att möta barnens individuella behov. Vittra ska vara en plats där barn är trygga att vara sig själva, motiverade att lära sig mycket och omgivna av omtänksamma andra.
Vi erbjuder dig en kreativ arbetsmiljö med engagerade och drivna kollegor med ett stort engagemang, hög kvalitet och massor av glädje. Hos oss växer människor och kunskap!
På Vittra tillhör du alltid ett arbetslag där du och dina kollegor planerar, genomför och utvärderar undervisningen med fokus på ökad måluppfyllelse. Samarbetet i arbetslaget är en avgörande faktor för att skapa en undervisning och en lärmiljö som passar alla elever.
Vi har höga förväntningar på oss själva och vårt gemensamma arbete som grundar sig på kollegialt lärande och elevernas individuella behov. Vi har ett tydligt systematiskt kvalitetsarbete med regelbundna avstämningar och analyser. Tillsammans bygger vi en trygg och utmanande miljö där alla ska få utvecklas, elever som vuxna.
Övrig information
Vi har pedagogiska måltider vilket innebär att du som pedagog äter kostnadsfritt.
Vi erbjuder ett Friskvårdsbidrag på 3000kr/år.
Anställda inom Academedia har tillgång till Förmånswebben. Där får medarbetare bland mycket annat en lättöverskådlig sammanställning av lön, pension, försäkringar och semesterdagar.
Vittra har Kollektivavtal med Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund samt Kommunal vilket bland annat innebär tjänstepension enligt ITP-planen samt försäkringar.
Vikariatet startar den 3 november 2025 och varar fram till 12 juni 2026.
Vill du veta mer om oss?
Om du vill veta mer om Vittra Halmstad kan du gå in på vår hemsida, www.vittra.se/halmstad
Låter detta intressant?
Du söker tjänsten genom att klicka på nedanstående länk. Vi tar ej emot ansökningar via post eller mail. Sista ansökningsdag är 250930. Om du har frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta rektor Anne Karlsson på tfn 035 161382.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
