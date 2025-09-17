Vikariat som kock till Anstalten Skogome
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Verksamhetsområde Skogome är den största anstalten i Sverige för sexualbrottsdömda män i säkerhetsklass 2. Det finns även en mindre psykiatrisk omvårdnadsavdelning. Skogomeanstalten öppnade 1957 och är belägen på Lillhagsvägen 301 på Hisingen i Göteborg. Anstalten har idag ca 250 anställda fördelade inom flera olika yrkesgrupper och kompetenser. I en om- och nybyggnation som påbörjas i år kommer anstalten få nästan dubbelt så många platser, modernare lokaler och fler och större utrymmen för behandlingar och sysselsättning
Läs mer om anstalten Skogomes verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/skogome/#verksamhetPubliceringsdatum2025-09-17Arbetsuppgifter
Som kock lagar du mat till de intagna samt till anstaltens personal. Arbetsuppgifterna är de som förekommer i ett storkök så som planering, inköp, tillagning av frukost, lunch och middag. I arbetsuppgifterna ingår även städning av kökets lokaler, disk samt egenkontroll i enlighet med gällande lagstiftning. Tillagning av specialkost förekommer. Arbetet sker i samverkan med personal i andra funktioner.Kvalifikationer
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss. Vi söker dig som är initiativtagande, självgående, stabil och serviceinriktad. Du är lugn och kontrollerad i stressituationer och samarbetar bra med andra människor. Du har ett gott omdöme och tar ansvar för dina uppgifter. Det är viktigt att du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar.
För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• Restaurang- eller storhushållsutbildning på gymnasienivå alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant.
• Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Meriterande
• Erfarenhet av att arbeta i storkök
• Erfarenhet av att arbeta med egenkontroller
• Erfarenhet av specialkost
• B-körkort
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vikariat med chans till förlängning.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
