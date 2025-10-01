Vikariat som hjullastarförare på Bravikens pappersbruk
2025-10-01
Ett smart och meningsfullt valVill du ha ett meningsfullt vikariat i en framtidsbransch där du är med och skapar verklig klimatnytta? Är du nyfiken och vill lära dig nya saker i en välkomnande gemenskap där egna initiativ uppmuntras? Då är ett detta jobb på Bravikens pappersbruk något för dig!
På Bravikens Pappersbruk utanför Norrköping använder vi den svenska skogen som råvara till att skapa förnybara och innovativa pappersprodukter som blir till bland annat böcker, magasin och förpackningar världen över. Här har du alltid nära till kunniga och engagerade kollegor. Viljan att göra ett bra jobb och bidra till en grönare framtid är tydlig. Vårt bruk ligger vid Bråvikens vackra strand utanför Norrköping.
Din framtida utmaning
Vi söker dig som vill börja så snart som möjligt och arbeta över sommaren 2026 som hjullastarförare. Du får varierande arbetsuppgifter och det är viktigt att du är ansvarstagande och har ett säkerhetstänk i ditt arbete eftersom du ersätter ordinarie personal.
Som hjullastarförare ingår i dina arbetsuppgifter att försörja massatillverkningen med flis men även att flytta andra råvaror med hjullastare, dumpers eller truck. Arbetstiden för hjullastarförare är kontinuerligt 3-skift vilket innebär att du jobbar rullande förmiddag-, eftermiddag- och nattskift och du ingår i ett team av engagerade kollegor. Arbetstiderna för kontinuerligt 3-skift är oftast 06-14, 14-22 och 22-06 (på helgerna är vissa pass längre).
Är du den vi söker?
Hos oss får du eget ansvar och lära dig nya uppgifter och det är viktigt att du är nyfiken och engagerad i att lära dig. Du tar ansvar för att strukturerat och självständigt lösa dina uppgifter och hitta orsak till uppkomna problem. Vi sätter säkerheten först och därför är det viktigt att du följer de regler som finns, vågar fråga och ger förslag till förbättringar.
Vi arbetar i team, så det är viktigt att du tycker om att samarbeta med andra människor och att du kommunicerar på ett tydligt sätt. Vi värdesätter mångfald i team eftersom vi vet att det ger ökad kreativitet. Vi strävar efter jämnare könsfördelning mellan våra medarbetare och ser gärna både kvinnliga och manliga sökande.
För att kunna söka dessa tjänster behöver du ha:
• Körkort
• C2-behörighet är meriterande.
• Avslutad gymnasieutbildning
Vi ser gärna att du har erfarenhet från liknande körning.
Vi erbjuder dig
För oss är det viktigt att du trivs på jobbet och du blir en del av en öppen och välkomnande gemenskap.
Bravikens pappersbruk är en alkohol- och drogfri arbetsplats och alla drogtestas innan man börjar arbeta. Spontana alkohol- och drogtester genomförs kontinuerligt året om.
Att vikariera hos oss är ett utmärkt sätt att lära känna Holmen från insidan - och en bra merit om du vill söka anställning senare.
Du har även möjlighet att ta en virtuell rundtur på vårt pappersbruk för att få en uppfattning om hur det ser ut hos oss. Följ denna länk för att besöka oss: Holmen Paper Braviken - En virtuell rundtur i vårt pappersbruk utanför Norrköping (web.tours)
Ansök redan idag!
Ansökan sker via länken nedan. I denna rekrytering behöver du endast bifoga CV. Istället för personligt brev får du istället svara på några frågor. Urval och intervjuer sker löpande så ansök redan idag! Vi ser fram emot din ansökan senast den 21 oktober. Rekryteringstester kan komma att användas.
Vi får skogen att växa och ge
Holmens verksamhet utgår från kraften som finns i skogen. Träden som växer, vattnet som rusar i älvarna och vinden som blåser i trädtopparna. Det är kärnan i Holmen, en affär byggd på skogens kretslopp och de förnybara produkter vi kan skapa av detta. Våra affärsområden är Skog, Energi, Trävaror, Kartong och Papper. Vi är 3 500 medarbetare som med mod, engagemang och ansvar skapar en hållbar framtid.
Premiumkartong och innovativa pappersprodukter av färsk fiber Holmen utvecklar premiumkartong och innovativa pappersprodukter för allt ifrån kosmetik, elektronik, läkemedel och livsmedel till böcker, magasin, reklam och transportförpackningar. Våra produkter uppskattas av medvetna kunder tack vare sina utmärkta produktegenskaper och låga klimatavtryck. Vi använder färska fiber från hållbart brukade skogar. Våra anläggningar för produktion och förädling ligger i Braviken, Hallstavik, Iggesund och Strömsbruk, Sverige, samt i Workington, Storbritannien. Ersättning
