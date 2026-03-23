Vikariat som administratör vid institutionen för Mechanical Engineering
2026-03-23
Institutionen för Mechanical Engineering vid Chalmers samlar kraften i människa, samhälle och teknik för att driva omställningen mot en hållbar framtid. Genom forskning, utbildning och samverkan utvecklar vi lösningar som spänner från material till mobilitet, från idé till tillämpning - för ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle.
Vill du arbeta i en dynamisk och internationell miljö där du får kombinera administration, service och teknik? Nu söker vi en administratör till ett föräldravikariat till och med 2027-08-31. Det här är en roll med stor variation och många kontaktytor.
Om rollen
Som administratör hos oss får du en central och uppskattad roll där du stöttar både utbildning och forskningsverksamhet. Du arbetar nära forskare, lärare, doktorander och externa gäster och blir en viktig del i att få vardagen att fungera smidigt, främst för tre av institutionens tolv avdelningar.
Du kommer även att arbeta i vårt Virtuella utvecklingslaboratorium (VDL), ett labb utrustat med teknik för forskningssamarbeten och möten.
Utbildningsadministration
Rapportering av tentamensresultat i LADOK på grund- och avancerad nivå
Administration av examens- och kandidatarbeten.
Event och akademiska ceremonier
Praktiskt stöd vid licentiatseminarier och disputationer
Planering och beställning av exempelvis catering och blomsterarrangemang
Virtuella utvecklingslaboratoriet (VDL) - teknik
Instruera och guida användare (doktorander och opponent) i systemet i samband med licentiatseminarium och disputationer när presentationer sker i lokalen
Verksamhetsstöd och service
Stöd i det dagliga administrativa arbetet
Inköp av kontorsmaterial, rese- och logibokningar, beställa passerkortsbehörighter samt övrig service av varierande karaktär
Vi söker dig som
Har erfarenhet av administrativt arbete
Har en stark känsla för service och trivs i en stödjande roll
Är strukturerad, självgående och lösningsorienterad
Har god samarbetsförmåga och trivs med många kontaktytor
Rollen kräver god administrativ förmåga, samarbetsförmåga och relationskompetens, samt att du trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor.Kvalifikationer
Förmåga att arbeta i system såsom Proceedo, Chalmers 360, Officepaketet och ODR (Öppet arkiv för studentarbeten)
Kännedom om LOU (lagen om offentlig upphandling)
• Vana att hantera teknisk utrustning på användarnivå
God svenska och engelska i tal och skrift
• Meriterande med erfarenhet av LADOK
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning på heltid till och med 2027-08-31, med start så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Att arbeta på Chalmers
Chalmers värdeord: öppenhet, respekt, delaktighet, mångfald och kvalitet, genomsyrar synen på vår arbetsmiljö och våra medarbetare. Vi erbjuder en stimulerande arbetsplats i en akademisk miljö, där studenter och medarbetare drivs av att skapa värde för en hållbar framtid.
Här kan du läsa mer om våra förmåner och hur det är att arbeta på Chalmers.
Ansökningsförfarande
Ansökan ska vara märkt med namn och dokumenten sparas som PDF-filer enligt nedan:
CV
Personligt brev
• 1-2 sidor
Övrigt (valfritt)
• Eventuella intyg, betyg etc.
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del av ansökningsprocessen.
Sista dag att ansöka är 10 april 2026
Vid frågor, vänligen kontakta
Christina Haglund, administrativ chefchristina.haglund@chalmers.se
Chalmers tekniska högskola i Göteborg forskar och utbildar inom teknik och naturvetenskap på hög internationell nivå. Universitetet har 3 100 anställda, 10 000 studenter och utbildar ingenjörer, arkitekter och sjöbefäl. Med vetenskaplig excellens som grund utvecklar Chalmers kompetens och tekniska lösningar för en hållbar värld. Genom globalt engagemang och entreprenörsanda skapar vi innovationskraft, i nära samarbete med övriga samhället.
Chalmers grundades 1829 och har än idag samma motto: Avancez - framåt.
