Vikariat som administratör vid institutionen för Mechanical Engineering

Chalmers Tekniska Högskola AB / Administratörsjobb / Göteborg
2026-03-23


Institutionen för Mechanical Engineering vid Chalmers samlar kraften i människa, samhälle och teknik för att driva omställningen mot en hållbar framtid. Genom forskning, utbildning och samverkan utvecklar vi lösningar som spänner från material till mobilitet, från idé till tillämpning - för ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle.

Vill du arbeta i en dynamisk och internationell miljö där du får kombinera administration, service och teknik? Nu söker vi en administratör till ett föräldravikariat till och med 2027-08-31. Det här är en roll med stor variation och många kontaktytor.

Om rollen
Som administratör hos oss får du en central och uppskattad roll där du stöttar både utbildning och forskningsverksamhet. Du arbetar nära forskare, lärare, doktorander och externa gäster och blir en viktig del i att få vardagen att fungera smidigt, främst för tre av institutionens tolv avdelningar.

Du kommer även att arbeta i vårt Virtuella utvecklingslaboratorium (VDL), ett labb utrustat med teknik för forskningssamarbeten och möten.

Arbetsuppgifter
Utbildningsadministration


Rapportering av tentamensresultat i LADOK på grund- och avancerad nivå


Administration av examens- och kandidatarbeten.

Event och akademiska ceremonier


Praktiskt stöd vid licentiatseminarier och disputationer


Planering och beställning av exempelvis catering och blomsterarrangemang

Virtuella utvecklingslaboratoriet (VDL) - teknik


Instruera och guida användare (doktorander och opponent) i systemet i samband med licentiatseminarium och disputationer när presentationer sker i lokalen

Verksamhetsstöd och service


Stöd i det dagliga administrativa arbetet


Inköp av kontorsmaterial, rese- och logibokningar, beställa passerkortsbehörighter samt övrig service av varierande karaktär

Vi söker dig som


Har erfarenhet av administrativt arbete


Har en stark känsla för service och trivs i en stödjande roll


Är strukturerad, självgående och lösningsorienterad


Har god samarbetsförmåga och trivs med många kontaktytor

Rollen kräver god administrativ förmåga, samarbetsförmåga och relationskompetens, samt att du trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor.

Kvalifikationer

Förmåga att arbeta i system såsom Proceedo, Chalmers 360, Officepaketet och ODR (Öppet arkiv för studentarbeten)


Kännedom om LOU (lagen om offentlig upphandling)

• Vana att hantera teknisk utrustning på användarnivå

God svenska och engelska i tal och skrift

• Meriterande med erfarenhet av LADOK

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Anställningsform
Tidsbegränsad anställning på heltid till och med 2027-08-31, med start så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.

Att arbeta på Chalmers
Chalmers värdeord: öppenhet, respekt, delaktighet, mångfald och kvalitet, genomsyrar synen på vår arbetsmiljö och våra medarbetare. Vi erbjuder en stimulerande arbetsplats i en akademisk miljö, där studenter och medarbetare drivs av att skapa värde för en hållbar framtid.
Ansökningsförfarande
Ansökan ska vara märkt med namn och dokumenten sparas som PDF-filer enligt nedan:

CV

Personligt brev
• 1-2 sidor

Övrigt (valfritt)
• Eventuella intyg, betyg etc.

Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del av ansökningsprocessen.

Sista dag att ansöka är 10 april 2026

Vid frågor, vänligen kontakta
Christina Haglund, administrativ chef
christina.haglund@chalmers.se

• ** Chalmers undanber sig alla erbjudanden om ytterligare jobbannonsering eller rekryteringsstöd i samband med denna rekrytering. ***


Chalmers tekniska högskola i Göteborg forskar och utbildar inom teknik och naturvetenskap på hög internationell nivå. Universitetet har 3 100 anställda, 10 000 studenter och utbildar ingenjörer, arkitekter och sjöbefäl. Med vetenskaplig excellens som grund utvecklar Chalmers kompetens och tekniska lösningar för en hållbar värld. Genom globalt engagemang och entreprenörsanda skapar vi innovationskraft, i nära samarbete med övriga samhället.
Chalmers grundades 1829 och har än idag samma motto: Avancez - framåt.

Ersättning
Enligt överenskommelse

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Chalmers Tekniska Högskola AB (org.nr 556479-5598)

Jobbnummer
9814698

