Vikariat slöjdlärare Brännaskolan
Härnösands Kommun / Grundskollärarjobb / Härnösand Visa alla grundskollärarjobb i Härnösand
2026-07-03
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Vi söker nu en vikarierande slöjdlärare inom trä- och metall då vår nuvarande lärare ska vara tjänstledig.
Brännaskolan ligger på norra Brännan på Härnön. Skolan ligger naturskönt med närhet till skog och hav som nyttjas flitigt i den dagliga verksamheten. På gångavstånd finns Härnösands bibliotek, teater, Technichus, simhall och friluftsanläggningar. Skolan har verksamhet från förskoleklass till årskurs 6 samt fritids. Brännaskolan har idag cirka 310 elever. Skolans ledord som genomsyrar verksamheten är Kunskap, Trygghet och Glädje.
Vi söker nu en slöjdlärare med inriktning trä och metall för ett vikariat under nästa läsår. Tjänsten är på deltid på 65 %. Du har ett nära samarbete med vår slöjdlärare med inriktning mot textil och ingår i ett arbetslag med övriga lärare på mellanstadiet.Publiceringsdatum2026-07-03Dina arbetsuppgifter
I rollen som lärare hos oss ansvarar du för att planera, undervisa och utvärdera verksamheten utifrån läroplan och övriga styrdokument. Du bidrar till att skapa en miljö som syftar till att stärka våra elever i såväl deras kunskapsutveckling som i deras personliga utveckling och framtidstro. Du arbetar efter skollagen, läroplanen samt kommunala och lokala mål.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet för undervisning i slöjd inriktning trä och metall.
Vi ser det som meriterande om du:
har arbetat som slöjdlärare.
har tidigare erfarenhet av ha arbetat i skola.
är väl förtrogen i läroplanens och styrdokumentens mål.
har god kunskap kring anpassningar och särskilt stöd för elever.
har tidigare erfarenhet av arbete med bildstöd.
har god kunskap om digitala verktyg.Dina personliga egenskaper
Du har höga positiva förväntningar på eleverna och vill och tror att alla elever kan lyckas. Du kan kommunicera med både elever och vårdnadshavare. Du har en professionell framtoning i ditt bemötande av elever och vårdnadshavare samtidigt som du är lyhörd, flexibel och tålmodig. Du ska vara en tydlig ledare i klassrummet som utmanar, driver och skapar förtroendefulla relationer med eleverna. Du ser lagarbete och kollegialt arbete som den naturliga starten i arbetet. Du är strukturerad och ska kunna organisera undervisningen efter elevernas individuella behov och vara väl förtrogen med digitala verktyg inom undervisning. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Ersättning
Individuell lönesättning.Arbetstid och varaktighet
Deltid, dagtid.
Anställningen är ett vikariat som löper mellan 2026-08-11 till och med 2027-06-17
För att bli aktuell för anställning ska du vid intervjutillfället kunna:
Visa giltig ID-handling
Vid behov uppvisa kopia av betyg eller examensbevis
Styrka att du har rätt att arbeta i Sverige genom att uppvisa giltigt arbetstillstånd
Vid behov uppvisa giltigt körkort
Vid behov uppvisa giltig yrkeslegitimation
Registerkontroll
För vissa tjänster behöver du visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan bli aktuell. Du kan läsa mer om vilka verksamheter som omfattas på Polismyndighetens webbplats.
Säkerhetsprövning
Vid vissa tjänster genomförs en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagstiftningen. Om du blir aktuell för en sådan tjänst ska du:
Genomgå och godkännas vid säkerhetsprövning
För vissa befattningar kan svenskt medborgarskap vara ett krav.Så ansöker du
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig att skicka in din ansökan via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt.
Har du skyddad identitet, vänligen kontakta ansvarig rekryterare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Härnösands Kommun
(org.nr 212000-2403)
871 30 HÄRNÖSAND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Härnösands kommun Kontakt
Biträdande rektor Brännaskolan
Anneli Albertsson anneli.albertsson@harnosand.se +46703401171 Jobbnummer
9992186