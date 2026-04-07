Vikariat skolkurator Sörgårdsskolan
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Kuratorjobb / Vaggeryd
2026-04-07
Om arbetsplatsen
Vill du bli en del av vårt engagerade team på Sörgårdsskolan och vara med och skapa en trygg, inkluderande och utvecklande skolmiljö för våra elever? Hos oss får du möjlighet att arbeta i fina lokaler och i en inspirerande miljö, tillsammans med kollegor som värdesätter samarbete, professionalism och ett starkt elevfokus. Vi är en skola i framkant som ständigt utvecklar vårt arbete för att ge varje elev bästa möjliga förutsättningar att lyckas. Här får du chansen att göra verklig skillnad - varje dag.
Gå gärna in på Instagram @sorgardsskolan_vaggerydskommun för att se mer av vår verksamhet.
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde omfattar förskolor, grundskolor samt Fenix kultur- och kunskapscentrum med gymnasium, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Vi arbetar målinriktat för att ge varje barn och elev kunskap, framtidstro och möjligheter som bär långt vidare i livet.Publiceringsdatum2026-04-07Dina arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad och relationsskapande skolkurator för ett vikariat under ett år. I rollen arbetar du hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande med elevernas psykosociala situation och bidrar till att skapa en trygg, tillgänglig och stödjande skolmiljö.
Du blir en viktig del av skolans elevhälsoteam, där du tillsammans med övriga professioner samverkar för att främja elevers utveckling, lärande och välmående. Som skolkurator arbetar du nära elever, vårdnadshavare och personal genom stödjande samtal, konsultation, samverkan och insatser både på individ-, grupp- och organisationsnivå.
På Sörgårdsskolan blir du en del av ett team som präglas av hög kompetens, nära samarbete och stort engagemang för elevernas bästa.Kvalifikationer
Du som söker är behörig socionom och har gärna erfarenhet av arbete som skolkurator eller annat psykosocialt arbete med barn och unga. Vi söker dig som har elevernas utveckling och välmående i fokus och som vill vara med och bidra till en verksamhet med hög kvalitet.
Du har god förmåga att samarbeta, bygger förtroendefulla relationer och möter elever, vårdnadshavare och kollegor med professionalism, lyhördhet och engagemang. Du arbetar självständigt, strukturerat och har god förmåga att samverka med olika professioner inom elevhälsan.
I enlighet med skollagen krävs uppvisande av utdrag ur belastningsregistret.Övrig information
I denna rekryteringsprocess ingår intervjuer och referenstagning. Inför anställning behöver du visa upp utdrag ur polisens belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning hos oss.
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt ID och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Till de tjänster där det finns krav på utbildning kommer du som går vidare i rekryteringsprocessen att få lämna in underlag som styrker din utbildning, t.ex. legitimation eller examensbevis. Du kan även bifoga dem direkt i din ansökan.
Om du har du skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta rekryterande chef, istället för att söka via vårt digitala system. Vi hjälper dig vidare på ett säkert sätt.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Arbetstid: Dagtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "26/40". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vaggeryds kommun
(org.nr 212000-0522)
Box 43 (visa karta
)
568 21 SKILLINGARYD Arbetsplats
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Akademikerförbundet SSR
Nathalie Gustafsson nathalie.gustafsson@vaggeryd.se 0370-67 88 31 Jobbnummer
