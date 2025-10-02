Vikariat skoladministratör S:t Botvids gymnasium
2025-10-02
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Botkyrka kommun är den sjätte största kommunen i Stockholms län och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda, Norsborg, Tullinge, Tumba, Vårsta och Grödinge. Botkyrka kommun har cirka 95 000 invånare och drygt 6 400 medarbetare.
Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium samt anpassad grund- och gymnasieskola. Vi har drygt 3 200 medarbetare vid 45 förskolor, 22 grundskolor och fyra gymnasieskolor. Här finns ett stort engagemang för att alla barn och elever ska få undervisning av hög kvalitet, möjlighet att utvecklas och att nå sin fulla potential. I Botkyrka ser vi att framgång i skolan är nyckeln till ett gott liv och den starkaste skyddsfaktorn för framtiden.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Som administratör på S:t Botvids gymnasium kommer du att spela en central roll i vår strävan att ge stöd och service till både elever, lärare och övrig personal.
Arbetet består i huvudsak av all elevdokumentation inklusive betygshantering kring elever i kommunens olika digitala system. Rapportering till CSN och SCB, samt andra vanliga förekommande arbetsuppgifter inom gymnasieskolan. Några av system vi arbetar i är:
• Edlevo - elevadministration
• Indra - antagningssystem
• Vklass - skolplattform
• Skola24 - schemaprogram
• Scrive - blanketthantering
• Sitevision - hemsida
Som administratör är du ett administrativt stöd till skolledning, samt arbetar direkt mot lärare, elever och övrig personal. I arbetet ska du säkerställa att arbetet utförs på ett noggrant och kvalitetssäkert sätt inom de tidsramar som finns.
Vi erbjuder dig
En riktigt trevlig arbetsplats. S:t Botvids gymnasium ligger i Hallunda och här går ca 550 elever, uppdelat på fyra högskoleförberedande program, tre yrkesprogram, flera introduktionsprogram samt anpassad gymnasieskola. Vår vision är att alla elever ska utvecklas från där de är, nå så långt de kan och gå ut från skolan med tro på sig själva.
Du som söker till oss
Krav: Utbildning inom administration eller erfarenhet av arbete med administration på avancerad nivå. Du har god datavana och även goda kunskaper om de vanligaste Office-programmen. Du behärskar engelska och har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Meriterande: Det är meriterande om du har erfarenhet att arbeta med elevadministration och då gärna i Edlevo.
För tjänster på Utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun kommer du som blivande medarbetare att genomgå en bakgrundskontroll.
Läs mer om bakgrundskontroller här: https://www.botkyrka.se/bakgrundskontroll Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
