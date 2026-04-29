Vikariat sjuksköterska till mottagning
2026-04-29
Publiceringsdatum2026-04-29Om företaget
Capio Ortho Center Göteborg en av de ledande ortopediska och idrottsmedicinska klinikerna i Norden. Vår verksamhetsidé är att erbjuda högkvalitativ ortopedkirurgisk vård och omsorg. Vi värnar om vårt kvalitetsarbete och utveckling med ett stort patient- och kvalitetsfokus.
Vi är en högspecialiserad ortopedisk verksamhet inom både artroskopisk kirurgi i knä, höft, axel, fotled och armbåge men också inom höft- och knäproteskirurgi. Vi utför ca. 2 500 operationer per år på vår operationsavdelning och gör näst flest korsbandsoperationer i Sverige.
Vi har vårdgarantiavtal och samarbetar även med flertalet försäkringsbolag. Här bedrivs såväl mottagningsverksamhet som dagkirurgi och slutenvårdskirurgi. Kliniken förfogar över 3 moderna operationssalar och en vårdavdelning med 7 vårdplatser för inneliggande vård som är öppen måndag-fredag.
Kliniken är belägen i Annedal i centrala Göteborg och tillsammans är vi nästan 100 medarbetare.
Din roll
Vill du vara delaktig i ett välfungerande team där allas insats i vårdkedjan är viktig? Vi söker nu en grundutbildad sjuksköterska för ett vikariat som mottagningssköterska. Erfarenhet av ortopedisk vård är meriterande.
Som sjuksköterska på mottagningen är du ansiktet utåt för Capio Ortho Center genom att leverera bästa möjliga service och vård till våra patienter.
Arbetsuppgifter som sjuksköterska på mottagningen:
Arbete med pre- och postoperativa besök, provtagning, gipsning, såromläggning.
Bedöma inkommande remisser samt boka in våra patienter till läkarmottagningen.
Rådgivning via telefon och chatt.
Hantera besöksbiljetter i Kuralink, försäkringspatienter.
Sedvanliga administrativa uppgifter så som att boka, omboka, avboka alla typer av besök till mottagningen.
God kännedom om våra avtal med olika Regioner och försäkringsbolag.
Vi erbjuder dig
Friskvårdsbidrag
Frukt varje dag
Frukost 1 dag i veckan
Individanpassad introduktion
En dynamisk arbetsplats med korta beslutsvägar där bra idéer snabbt blir verklighet
En god arbetsmiljö som du aktivt kan påverka
Gott samarbete och effektiva flöden
Tydliga mål där kvalitet och service prioriteras
Kollektivavtal
En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Tjänsten är ett tidsbegränsat vikariat på 100 % under 6 månader, med eventuell möjlighet till förlängning.
Om dig
Vi söker dig som trivs i ett högt tempo, har ett starkt lösningsfokus och brinner för service. Du delar gärna med dig av din kompetens och uppskattar samtidigt att få lära av dina kollegor. Du är flexibel, gillar att ta ansvar och arbetar gärna både självständigt och i team.
För tjänsten krävs att du är legitimerad sjuksköterska med minst två års erfarenhet. Vi värdesätter laganda och ett genuint engagemang för att ge utmärkt service - både till patienter och kollegor. Har du erfarenhet av mottagningsarbete inom ortopedi ser vi det som ett plus, men det är inget krav.
Du har god organisatorisk förmåga, sinne för detaljer och är van att arbeta i journalsystem och administrativa IT-verktyg, såsom Kuralink, Webdoc eller liknande. Du uttrycker dig väl i både tal och skrift, värdesätter många kontaktytor och har lätt för att behålla lugnet i en dynamisk arbetsmiljö.
Intervjuer sker löpande och vikariatet kan komma att tillsättas innan sista datum. Sök jobbet idag!
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
