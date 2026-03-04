Vikariat sjuksköterska/distriktssköterska hemsjukvård
På Capio vårdcentral Årsta, som ligger i södra delen av Stockholm, har vi samlat all vår kunskap under samma tak vilket gör att vi skapar en stark och kompetent personalgrupp med många års erfarenhet av primärvård. Vi är ett härligt gäng på 50 medarbetare som tar hand om våra ca 14 500 patienter. Vår ambition är att alltid erbjuda våra patienter bästa tänkbara vård. Vi håller till i ljusa, fina lokaler och det är lätt att ta sig till oss då det finns goda förbindelser.
Din roll som sjuksköterska/distriktssköterska
Inom hemsjukvården utför vi planerade och akuta hälso- och sjukvårdsinsatser i våra 150 listade patienters hem. Som sjuksköterska arbetsleder och ansvarar du för den dagliga planeringen. I rollen ingår även bland annat medicinska bedömningar, hantering av medicintekniska produkter, läkemedelshantering samt handledning av personal, patienter och anhöriga. Du har en central roll i samverkan kring patienten där du säkerställer en god kvalité i omvårdnaden.
Vi på Capio Årsta erbjuder dig
Vi erbjuder dig en positiv arbetsplats med tydligt patientfokus. Du välkomnas av ett dedikerat gäng med stark teamkänsla där alla bidrar till en god arbetsmiljö. Hos oss får du möjlighet att påverka det dagliga arbetet och med korta beslutsvägar jobbar vi tillsammans för att utveckla vår verksamhet.
Dessutom erbjuder vi: En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra Personalmöte varje vecka En närvarande chef Kompetensutveckling, både internt och externt Kollektivavtal Frukost varje onsdag
Om dig
Vi ser gärna att du har några års erfarenhet i yrket. Du har förmåga att anpassa dig till olika situationer och ändrade omständigheter. Du är strukturerad och kan planera och organisera arbetet på ett effektivt sätt. Har du arbetat med hemsjukvård tidigare är det meriterande. Det viktigaste är att du bryr dig om människor, lika mycket som vi gör!
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
