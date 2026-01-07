Vikariat: Självständigt Cafèbiträde/Kallskänka 100%
Mässen serverar fika och lunchbuffé till betalande gäster som arbetar här på Kvarns militärområde måndag till fredag. Kvällstid serveras kvällsmål till våra elever. Det förekommer även grillar och middagar.
Eftersom vi befinner oss inne på försvarsanläggning så måste du vara svensk medborgare.
Kort om tjänstenVi söker dig som är en Självständig Kallskänka/cafèbiträde till vår mäss som kan arbeta med lunchbuffé och fika måndag till fredag. Göra smörgåsar, förbereda matsal för lunch och komponera salladsbuffè.
Vi servar även kaffemaskiner och levererar fika (b-körkort).
Inventering 1 gång per månad samt beställning av egna råvaror.
Vi söker dig som har ett intresse för service . En glad personlighet och är ansvarstagande
Vad säger kollegorna om Nordrest
"Hos oss arbetar alla tillsammans i ett team mot ett gemensamt mål: att leverera bra mat med riktigt bra service. Samtidigt har vi alltid roligt och skrattar mycket! "
Fler saker som gör livet extra trevligt på Nordrest
Kollektivavtal med tjänstepension och avtalsförsäkringar samt friskvårdsbidrag
Möjlighet att delta i motionslopp
Stor kick-off för alla varje år
Vem är då vår nya drömkollega?
Du är en serviceinriktad person som är van vid att skapa bra relationer och kontakter med gäster. Som person är du ansvarsfull, ambitiös och respektfull mot din omgivning.
Vi vill att du har:
Goda kunskaper i svenska och engelska
B-körkort
Låter det som du? Bra! :
Ett gediget intresse och gärna kunskap och erfarenhet av hållbarhetsarbete då restaurangen är både KRAV-certifierad och miljö- och kvalitetscertifierad enligt ISO 9001 samt ISO 14001
Svensk medborgare
Om Nordrest
Nordrest är Sveriges uppstickare inom restaurangbranschen, ett renodlat restaurangföretag som arbetar med restauranger, cateringuppdrag, på skolor och inom omsorgen.
Låter det intressant? Då är du välkommen med din ansökan snarast.
Anställningsform: Vikariat tom juni-26
Omfattning: 100%
Tillträde: OmgåendePubliceringsdatum2026-01-07Ersättning
Nästa steg i rekryteringsprocessen
När du sökt tjänsten så kommer du få tillgång till en länk för en digital intervju med chat-roboten Hubert som tar ca 20-30 minuter. Vi ser gärna att du svarar på intervjun inom 48 timmar för att snabbt komma vidare i processen.Syftet med Hubert-intervjun är att vi vill ge alla kandidater möjligheten att berätta mer om sig själva samt för oss att säkerställa att alla kandidater blir bedömda på samma sätt, oavsett kön, ålder och etnicitet.Du kommer därefter bli kontaktad av en av våra rekryterare om du blir aktuell för en andra intervju. Så ansöker du
