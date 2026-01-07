Vikariat: Självständigt Cafèbiträde/Kallskänka 100%

Nordrest Holding AB / Kockjobb / Motala
2026-01-07


Visa alla kockjobb i Motala, Vadstena, Mjölby, Karlsborg, Linköping eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Nordrest Holding AB i Motala

Mässen serverar fika och lunchbuffé till betalande gäster som arbetar här på Kvarns militärområde måndag till fredag. Kvällstid serveras kvällsmål till våra elever. Det förekommer även grillar och middagar.
Eftersom vi befinner oss inne på försvarsanläggning så måste du vara svensk medborgare.
Kort om tjänstenVi söker dig som är en Självständig Kallskänka/cafèbiträde till vår mäss som kan arbeta med lunchbuffé och fika måndag till fredag. Göra smörgåsar, förbereda matsal för lunch och komponera salladsbuffè.
Vi servar även kaffemaskiner och levererar fika (b-körkort).
Inventering 1 gång per månad samt beställning av egna råvaror.
Vi söker dig som har ett intresse för service . En glad personlighet och är ansvarstagande
Vad säger kollegorna om Nordrest
"Hos oss arbetar alla tillsammans i ett team mot ett gemensamt mål: att leverera bra mat med riktigt bra service. Samtidigt har vi alltid roligt och skrattar mycket! "
Fler saker som gör livet extra trevligt på Nordrest

Kollektivavtal med tjänstepension och avtalsförsäkringar samt friskvårdsbidrag

Möjlighet att delta i motionslopp

Stor kick-off för alla varje år

Vem är då vår nya drömkollega?
Du är en serviceinriktad person som är van vid att skapa bra relationer och kontakter med gäster. Som person är du ansvarsfull, ambitiös och respektfull mot din omgivning.
Vi vill att du har:

Goda kunskaper i svenska och engelska

B-körkort

Låter det som du? Bra! :

Ett gediget intresse och gärna kunskap och erfarenhet av hållbarhetsarbete då restaurangen är både KRAV-certifierad och miljö- och kvalitetscertifierad enligt ISO 9001 samt ISO 14001

Svensk medborgare

Om Nordrest
Nordrest är Sveriges uppstickare inom restaurangbranschen, ett renodlat restaurangföretag som arbetar med restauranger, cateringuppdrag, på skolor och inom omsorgen.
Låter det intressant? Då är du välkommen med din ansökan snarast.
Anställningsform: Vikariat tom juni-26
Omfattning: 100%
Tillträde: Omgående

Publiceringsdatum
2026-01-07

Ersättning
Nästa steg i rekryteringsprocessen
När du sökt tjänsten så kommer du få tillgång till en länk för en digital intervju med chat-roboten Hubert som tar ca 20-30 minuter. Vi ser gärna att du svarar på intervjun inom 48 timmar för att snabbt komma vidare i processen.Syftet med Hubert-intervjun är att vi vill ge alla kandidater möjligheten att berätta mer om sig själva samt för oss att säkerställa att alla kandidater blir bedömda på samma sätt, oavsett kön, ålder och etnicitet.Du kommer därefter bli kontaktad av en av våra rekryterare om du blir aktuell för en andra intervju.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7010769-1777329".

Arbetsgivare
Nordrest Holding AB (org.nr 556943-6560), https://connecta.nordrest.se
Försvarsmakten Kvarn (visa karta)
591 77  BORENSBERG

Arbetsplats
Nordrest

Jobbnummer
9672441

Prenumerera på jobb från Nordrest Holding AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Nordrest Holding AB: