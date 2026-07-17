Vikariat Senior Sourcing Manager till Kronans Apotek
Kronans Apotek AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-07-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kronans Apotek AB i Stockholm
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Välkommen till vår värld! 👑 Vår vision är en värld som mår bra, och du kan hjälpa oss att göra den visionen verklig. Vi tror att meningsfulla arbetsuppgifter, starka teamrelationer och en generös dos skratt skapar en arbetsmiljö som inspirerar och stärker oss och alla våra kunder. Med fokus på både här och nu, samt på framtiden - bidrar vi tillsammans till en värld som mår bra! 🌍🧡🚀
Kära kandidat! Observera att återkopplingen kommer att dröja under semestertider. Vi är åter igen i augusti och hanterar din ansökan därefter. Ha en fin sommar!
Vill du vara med och driva ett strategiskt och affärskritiskt inköpsarbete i en verksamhet där kvalitet, hållbarhet och långsiktiga leverantörsrelationer står i fokus? Vi söker nu en Senior Sourcing Manager för ett vikariat under perioden september 2026 till april 2027.
Om rollen I rollen ansvarar du för att säkerställa ett affärsmässigt och effektivt sourcingarbete genom att utveckla leverantörsrelationer, driva förhandlingar och förvalta leverantörsavtal. Du arbetar nära verksamheten för att skapa konkurrenskraftiga villkor samtidigt som kvalitet, hållbarhet och tillgänglighet säkerställs.
En viktig del av uppdraget är att förvalta och vidareutveckla befintliga inköps- och sourcingstrategier samt bidra till Kronans Apoteks fortsatta utveckling inom inköp. Under vikariatet kommer du även att vara delaktig i initiativ kopplade till butikssortimentet, där fokus ligger på att optimera erbjudandet gentemot både kund och affär.
Exempel på dina arbetsuppgifter:
Supportera utvecklandet av leverantörs- och inköpsstrategier
Skapa och förbättra styrdokument, processer och mallar och verktyg inom Sourcing
Övergripande leverantörsansvar för utvalda leverantörer
Driva kontraktsförhandlingar
Genomföra leverantörsutvärderingar samt uppföljning och möten (Business Review Meeting)
Pris- och villkorsförhandlingar
Organisera och övervaka företagets ingångna avtal
Du rapporterar till Group Manager Sourcing och blir en del av ett team bestående av ytterligare tre kollegor inom Strategic Sourcing. Du välkomnas till vårt fina kontor i Stadshagen, Kungsholmen där vi tillämpar hybridarbete (minst 3 dagar på kontoret).
Vi söker dig som är en erfaren och affärsdriven sourcingprofil. Du trivs i en självständig roll där du driver förhandlingar, bygger starka leverantörsrelationer och identifierar möjligheter att utveckla processer och skapa affärsvärde. Som person är du analytisk, strukturerad och prestigelös, med en god samarbetsförmåga och ett naturligt fokus på resultat.
Vi söker dig som har:
Flera års arbetslivserfarenhet inom sourcing eller strategiskt inköp
Erfarenhet från retail, FMCG eller apoteksbranschen
Gedigen erfarenhet av förhandlingar med leverantörer
Mycket god erfarenhet av avtalsskrivning och avtalshantering
Flytande kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Vår rekryteringsprocessVad roligt att du är intresserad av att söka rollen hos oss! Vi vet att det kan kännas utmanande att söka jobb, särskilt i tider när konkurrensen är hög och många skickar in ansökningar. Men i verkligheten kan vi oftast bara välkomna en ny kollega per roll, vilket tyvärr innebär att flera starka kandidater inte går vidare – även om de har mycket att erbjuda.
För oss är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur processen går till. Vi vill därför vara öppna med hur vi gör vårt urval. Vi gör alltid en helhetsbedömning av ansökan. Självklart tittar vi på CV och erfarenheter, men det är inte det enda som spelar in. När vi rekryterar utgår vi från en tydlig kravprofil som vi delar i annonsen. Dina svar på urvalsfrågorna – och ibland även testresultat – vägs också in i vår bedömning. Vid många ansökningar kan just de delarna bli avgörande, så ta gärna lite extra tid att fylla i urvalsfrågorna noggrant innan du skickar in.
Utöver detta tittar vi även på hur erfarenheter och kompetenser matchar det behov och sammanhang vi har i teamet just nu. På så sätt vill vi ge varje kandidat en så rättvis och transparent process som möjligt.
Din ansökanI din ansökan vill vi ha ditt CV eller din LinkedInprofil. Personligt brev? Det kan du skippa! Vi är intresserade av din kompetens, lära känna dig gör vi vid en eventuell intervju. I slutet av rekryteringsprocessen tillämpar vi en bakgrundskontroll på samtliga personer vi vill anställa, oavsett roll eller funktion. Då vi enbart tillämpar detta på slutkandidat informerar vi mer om det längre fram.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi bryr oss mer - och det är även något vi delar med våra fackliga parter och tillsammans arbetar vi för en värld som mår bra. För att komma i kontakt med våra fackliga representanter kan du maila Stephanie Nielsen på Unionen via stephanie.nielsen@kronansapotek.se
eller Aisha Karimi på Sveriges Farmaceuter via af.kronan@sverigesfarmaceuter.se
. Vill du fördjupa dig i vårt kollektivavtal? Du hittar hela avtalet här!
Så vilken väg vill du ta för att upptäcka din fulla potential? Leda, bredda eller djupa – valet är ditt!
Vi tror på att varje medarbetare har sin egen unika resa att göra, och vi är här för att stötta dig på den resan. Genom Må-bra samtal och vår kompetenstidsplan skräddarsyr vi en utvecklingsväg som passar just dig. Kanske vill du bli apotekets stjärna i kundservice, eller kanske lockar det dig att dyka djupare in i vår digitala värld? Möjligheterna är oändliga! 🚀 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kronans Apotek AB
(org.nr 556787-2048)
Lindhagensgatan 116 9tr (visa karta
)
112 51 STOCKHOLM Jobbnummer
10005342