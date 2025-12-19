Vikariat Samtalsterapeut Vårdcentral Avestahälsan
2025-12-19
VÅRDCENTRAL AVESTAHÄLSAN
Vårdcentral AvestaHälsan har funnits sedan 2012 och har idag knappt 8000 listade patienter. Hos oss arbetar ca 35 medarbetare som distriktsläkare, ST-läkare, AT-läkare, BT-läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeut, barnmorskor, BVC-sköterskor, distriktssköterskor med olika profilområden, rådgivningssköterskor, medicinska sekreterare, samtalsterapeuter, arbetsterapeut samt undersköterskor och eget lab.
Läs gärna mer om vilka vi är och vad vi gör på http://avestahalsan.se/vardcentralen/
Vi är en privatägd vårdcentral som har vårdvalsavtal med Region Dalarna så för den enskilde patienten gäller exakt samma förutsättningar, vårdgarantier och avgifter mm som på en offentligt driven vårdcentral. Vårdcentral Avestahälsan är fristående från stora vårdbolag och har verksamhet enbart i Avesta men med många listade patienter även från omgivande kommuner både i södra Dalarna och norra Västmanland.
Avestahälsans vision är att aktivt bidra till Sveriges bästa lokala sjukvårdssystem. Vi strävar mot att vara Sveriges mest attraktiva vårdarbetsplats som attraherar den bästa hälso- och sjukvårdspersonalen. Vi ska bedriva vård av absolut högsta kvalitet med trygga och trogna patienter.
Våra lokaler utökades och renoverades 2021 och är väl anpassade för verksamheten. Vi delar fastigheten med Företagshälsovård Avestahälsan.
Våra ledord är: Kompetens - Omtanke - Service - Tillgänglighet
SAMTALSTERAPEUT
Vi söker nu ytterligare en samtalsterapeut för vikariat för 6-12 månader.
Här finns möjlighet för dig som är intresserad av att arbeta med psykisk ohälsa i nära samverkan med andra tvärprofessionella yrkesgrupper inom primärvård. Vi har två anställda samtalsterapeuter på vårdcentralen varav en är just nu är frånvarande under en tid framöver varför vi utlyser ett vikariat.
Arbetet sker enligt nationella riktlinjer med bedömningssamtal, likaså i primärvårdens åtagande gällande psykisk ohälsa både individuellt och i grupp.
Som medarbetare på Vårdcentralen Avestahälsan kommer du att utföra bedömningar av psykisk ohälsa samt arbeta med psykoterapeutiska behandlingar som efter bedömning och överenskommelse kan ske individuellt, i grupp eller via internetbaserade behandlingsprogram.
Kvalifikationer
Minst steg-1-utbildning inom psykoterapi.
Din grundprofession är psykoterapeut, socionom, sjuksköterska eller annan adekvat utbildning.
Meriterande
Erfarenhet av arbete inom primärvård.
Erfarenhet av arbete med multimodalt team och krisstöd.
Erfarenhet av arbete i Cosmic. Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du bör ha god förmåga och erfarenhet av att samverka så väl internt som externt. Du har intresse för att delta i mottagningens utvecklingsarbete.
Är du samtalsterapeut och nyfiken på hur det är att arbeta hos oss?
Tveka då inte att snarast maila oss ett personligt brev och CV till sokjobb@avestahalsan.se
Kontakta gärna även en av våra samtalsterapeuter, Josefin, för att höra mera om hur vi har det och vad arbetet hos oss innebär.
Intervjuer och tillsättning kommer att ske fortlöpande så skicka in din ansökan snarast möjligt.
Bifoga även kontaktuppgifter till minst två referenser varav en tidigare/nuvarande chef.
Avestahälsan tillämpar drogscreening i anställningsprocessen.
(Vi har redan valt våra kanaler för marknadsföring och rekrytering och önskar inte bli kontaktade av andra leverantörer av liknande tjänster eller bemanningsbolag). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: sokjobb@avestahalsan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Samtalsterapeut". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vårdcentral Avestahälsan AB
(org.nr 556813-8779)
Markusgatan 17 (visa karta
774 30 AVESTA Kontakt
Verksamhetschef
Marie-Louise Albertsson marie-louise.albertsson@avestahalsan.se Jobbnummer
9656011