Vikariat Reservdelsperson till Markverkstaden Enköping
Försvarsmakten / Maskinreparatörsjobb / Enköping Visa alla maskinreparatörsjobb i Enköping
2026-06-29
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Har du några års erfarenhet av reservdelshantering inom fordonsbranschen/marinen? Har du ett allmänt teknikintresse och tycker om att arbeta varierat? Då kan du vara den reservdelsperson som vi söker till ett vikariat i Enköping.
Arméstaben Markverkstaden Hos oss får du möjlighet att arbeta med spännande arbetsuppgifter i en verksamhet under förändring som bidrar till att göra Sverige och världen lite säkrare! Vi värdesätter ömsesidigt förtroende och hos oss får du både möjlighet att ta eget ansvar och goda möjligheter till kompetensutveckling. Våra medarbetare är viktiga för oss och här får du goda möjligheter till en bra balans mellan arbetsliv och privatliv. Vi ger dig möjlighet att träna på arbetstid, generösa avtal gällande arbetstid och föräldralön samt upp till sju veckor semester per år.
Markverkstad Uppland är en avdelning inom Arméstaben med 57 medarbetare. Vi utför underhåll på Försvarsmaktens markmateriel och levererar tekniskt systemstöd. Detta innebär underhåll i form av tillsyn, reparationer, tillverkning, demontering/skrotning, modifieringar, driftstöd, teknisk anpassning och materielundersökning.
Markverkstad Uppland har verksamhet båda i Enköping och Uppsala där placering av denna tjänst är i Enköping. Denna tjänst är ett vikariat för en kommande föräldraledighet på 12 månader med möjlighet till förlängning.
Arbetsuppgifter Som reservdelsperson arbetar du med reservdelsberedning, säkerställning och kvalitetssäkring av underlag för reservdelsbeställning samt avgöra om reservdelar ska anskaffas via intern eller extern part. Du ska initiera, bevaka och avsluta kundorder i våra stödsystem. I arbetet ingår även att eftersöka och beställa materiel, godshantering och övrig lagerhantering samt lagervård och kundmottagning. Diverse andra arbeten med Försvarsmaktens materiel och materielsystem kan förekomma.Publiceringsdatum2026-06-29Kvalifikationer
• Lägst två- eller treårig gymnasieutbildning inom fordonsteknik eller annan utbildning/kompetens förvärvad genom yrkeserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Erfarenhet av arbete med reservdelar inom maskin- eller fordonsbranschen
• Goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
• Goda datorkunskaper
• B-körkortDina personliga egenskaper
Du uppskattar att jobba i team och trivs med att samarbeta med andra samtidigt som du också arbetar bra självständigt. Som reservdelsperson har du en hög grad av stresstålighet och är effektiv i tidspressade situationer. Då arbetet till stor del går ut på att arbeta mot både interna och externa kunder är det viktigt att du är serviceinriktad och flexibel. Du behöver ha stort fokus på problemlösning och att lösa problem utifrån verksamhetens behov.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Meriterande
• Erfarenhet av arbete med logistik och reservdelshantering
• Erfarenhet av arbete med truck
• Hjullastarbehörighet
• Erfarenhet av arbete i SAP/PRIO
Övrigt Anställningsform: Vikariat 12 månader med möjlighet till förlängning vid behov
Sysselsättningsgrad: Heltid, dagtid. Varierande arbetstider kan förekomma
Arbetsort: Enköping
Tillträdesdatum: Tidigast september 2026
Arbete medför även krav på resor och tjänstgöring, såväl inrikes som utrikes.
Tjänsten är en civil befattning.
Upplysningar om befattningen Detaljschef Niclas Widerlund 072-965 83 22
Fackliga företrädare SACO: Karin Gällmo OFR-S: Tony Svensson SEKO: Irene Ström, Fredrik Olsson OFR-O: Ali Hemen
Samtliga kontaktas via tfn 08-788 75 00
Sista ansökningsdag Välkommen med din ansökan senast 2026-08-17 Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför just du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
749 81 ENKÖPING Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9982354