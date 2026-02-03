Vikariat PTP-psykolog till Arenaskolan
Linköpings kommun / Psykologjobb / Linköping Visa alla psykologjobb i Linköping
2026-02-03
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linköpings kommun i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Norrköping
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-02-03Arbetsuppgifter
Som skolpsykolog är du en del av elevhälsoteamet och bidrar med din psykologiska kompetens i det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet. Din utgångspunkt är barnkonventionen och elevens rätt till utbildning. Detta genomsyrar ditt arbete då du stöttar elever att nå målen i skolan. Du tillför psykologisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete. Som skolpsykolog bidrar du med psykologisk kunskap kring skydds- och riskfaktorer för elevers hälsa, lärande och utveckling. Du ger handledning och konsultation till skolans övriga personal. Som skolpsykolog genomför du stödjande samtal med elever och stödjer vårdnadshavare. På rektors uppdrag genomför du psykologiska utredningar av elever, grupper och organisationer för att bidra med psykologisk kunskap om elevers förutsättningar för lärande och behov av stöd.
Som skolpsykolog erbjuds du att delta i nätverk med möjlighet till kontinuerlig samverkan och erfarenhetsutbyte som leds av PLA (Psykologiskt Ledningsansvarig). Regelbunden handledning kring ditt uppdrag som skolpsykolog i pedagogisk verksamhet erbjuds.
Din arbetsplats
Arenaskolan är en idrottsskola belägen vid Bilbörsen Arena. Skolan har profiler inom fotboll, hockey, konståkning, simning, dans och inriktning multisport. På Arenaskolan går idag cirka 550 elever i årskurs 7-9.
Arenaskolans övergripande mål är maximalt lärande, likvärdighet, lust och engagemang. De målen når vi bland annat genom att arbeta tillsammans, systematiskt och fokuserat med att alla elever ska uppleva trygghet och studiero, som är grunden för att eleven ska nå maximalt lärande. Arenaskolan har en gemensam och tydlig värdegrund som all personal arbetar aktivt med. Som ny medarbetare erbjuder vi dig en introduktion så att du på ett så bra sätt som möjligt ska komma in på din nya arbetsplats och känna dig välkommen.
Du som söker
Vi söker dig som har en godkänd psykologexamen och vill göra din sista praktik som PTP - psykolog. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av praktik (VFU) som psykolog i skolan och om du har erfarenhet av att göra utredningar. Du har goda kunskaper i tal och skrift i svenska då du kommer att hantera olika testverktyg på svenska samt skriva journaler och utlåtanden. Vidare är du trygg, stabil och ser relationer i sitt rätta perspektiv där du skiljer på det personliga och det professionella. Du tar ansvar för din uppgift, driver dina processer vidare och har mod att agera efter din egen övertygelse. Vi ser att du arbetar bra med andra människor och relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt och att du är utåtriktad i yrkesmässiga sammanhang samt skapar kontakter och underhåller relationer. Då vakansen är ett vikariat så gäller allmän visstidsanställning.
Övrig information
Tillträde: Augusti 2026, eller enligt överenskommelse
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. augusti 2027 med chans till förlängning
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillsammans formar vi framtidsstaden
Linköping är en av Europas mest innovativa städer och möjligheternas kommun. Med energi, mod och hjärta gör vi vår stad ännu bättre. Vi drivs av nyfikenheten och viljan att hitta nya lösningar. Och av att förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för våra invånare. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings kommun
(org.nr 212000-0449), http://www.linkoping.se/ Kontakt
Rektor
Cecilia Persson cecilia.a.persson@utb.linkoping.se 013-207941 Jobbnummer
9719446