Vikariat Psykolog/kurator
2026-05-05
Vill du bli en del av ett tryggt och engagerat team?
Vi söker nu en engagerad Psykolog eller Kurator till vår fina vårdcentral i Svedala för ett vikariat med chans till fast tjänst.
Vår verksamhet öppnade i augusti 2024 och befinner sig i en spännande utvecklingsfas. Här får du ett omväxlande arbete, nära kollegor och goda möjligheter att påverka din vardag. Vi erbjuder en arbetsplats med högt i tak där vi ständigt strävar efter att förbättra våra processer och utveckla verksamheten.
Hos oss står patienten i fokus. Vi värdesätter god tillgänglighet, ett varmt bemötande och att skapa en trygg miljö där våra patienter känner sig väl omhändertagna. Det nära samarbetet mellan våra olika yrkesgrupper är en viktig del av vårt arbete och bidrar till bästa möjliga vård.
Vi värnar om en arbetsmiljö där alla kan utvecklas och känna stolthet över sin egen och vår gemensamma insats. Vi vill bedriva en primärvård i framkant och ser positivt på om du har intresse för vårdens digitalisering och nya arbetssätt.
På vårdcentralen finns specialister i allmänmedicin. Vi har mottagningar för astma/KOL, diabetes, rehab, arbetsterapeut, dietist och sjuksköterskemottagning. Vi utför även resevaccinationer.Publiceringsdatum2026-05-05Om tjänsten
Som Psykolog eller Kurator hos oss arbetar du med bedömning, rådgivning och behandling av patienter med lätt till medelsvår psykisk ohälsa. Du erbjuder individuella samtal, stödinsatser och bidrar med psykosocial kompetens i teamet.
Du kommer att arbeta nära läkare, sjuksköterskor och övriga professioner på vårdcentralen, där samverkan är en självklar del av vardagen. Arbetet innebär stor variation och möjlighet att vara med och utveckla vårt psykosociala arbete.
Om dig
Du som söker är legitimerad psykolog eller utbildad kurator med relevant erfarenhet för uppdraget. Du är trygg i både person och profession samt har ett patientfokuserat arbetssätt och känner dig trygg i både din yrkesroll och som person. Du har ett professionellt bemötande, sätter patienten i fokus och har förståelse för vikten av god service, tillgänglighet och kvalitet i mötet med varje individ.
Vi söker dig som är ansvarstagande, flexibel och har god förmåga att prioritera i ett stundtals högt arbetstempo. Du trivs i en varierad roll där arbetsuppgifterna kan skifta under dagen och där du snabbt kan ställa om utifrån verksamhetens behov.
Du arbetar självständigt, tar egna initiativ och har samtidigt lätt för att samarbeta med andra. Hos oss är lagarbete en viktig del av vardagen, därför värdesätter vi att du bidrar till en positiv arbetsmiljö och har ett prestigelöst förhållningssätt gentemot kollegor och patienter.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom primärvård, mottagningsverksamhet eller annan patientnära vård.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Om anställningen
Anställningsform: Vikariat
Omfattning: Heltid eller enligt överenskommelse
Vårdcentralen är knuten till kollektivavtal.
Är du psykolog eller kurator och brinner för att göra skillnad i patienternas vardag? Vill du arbeta på en arbetsplats med härlig teamkänsla och goda utvecklingsmöjligheter?
Då kan du vara den vi söker! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-04
E-post: jobb@svedalavardcentral.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svedala VC AB
(org.nr 559260-2576), http://www.svedalavardcentral.se
Lindholmsvägen 12-0 (visa karta
)
233 33 SVEDALA
