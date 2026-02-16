Vikariat psykolog alt. samtalsterapeut till Vårdcentral Säter
Region Dalarna / Psykologjobb / Säter Visa alla psykologjobb i Säter
2026-02-16
, Hedemora
, Borlänge
, Falun
, Smedjebacken
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Dalarna i Säter
, Hedemora
, Borlänge
, Falun
, Smedjebacken
eller i hela Sverige
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Vårdcentral Säter söker dig som är legitimerad psykolog alternativt är samtalsterapeut med steg 1-utbildning i KBT och har ett intresse för och gärna erfarenhet av att arbeta i primärvården. Vi är en av Regionens vårdcentraler och vi har drygt 9 200 listade patienter. Hos oss arbetar cirka 50 trevliga och engagerade medarbetare med olika professioner; läkare, sjuksköterskor, kurator, barnmorskor, distriktssköterska, undersköterskor, medicinska sekreterare, assistent, chefer, samtalsterapeuter, receptionist, rehabkoordinator och fysioterapeuter/sjukgymnaster.
Vikariat psykolog alt. samtalsterapeut till Vårdcentral SäterPubliceringsdatum2026-02-16Dina arbetsuppgifter
Arbetet innefattar i huvudsak bedömning och behandling av patienter med olika typer av psykisk ohälsa. Arbetssättet är primärvårdsinriktat, med fokus på att göra högkvalitativa insatser tillgängliga för många. Arbetet är stimulerande med stora möjligheter till variation, tvärprofessionellt samarbete och utvecklingsarbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och god samarbetsförmåga med ett gott bemötande både till patienter och till kollegor. Vi söker dig som vill bidra till vår fortsatta utveckling och vi värdesätter allas idéer till förbättring och utveckling av vårt arbetssätt. Vi ser gärna att du har ett intresse för att arbeta med patienter i grupp. Vi kan i dagsläget erbjuda ACT-grupper men ser gärna en utvecklig av denna typ av patientarbete tillsammans med samtalsterapeuter på vår samtalsmottagning. En bra arbetsmiljö med allas delaktighet är viktigt för oss. Vårt mål är att du ska trivas, känna arbetsglädje och kunna utvecklas på jobbet - då tror vi det blir som allra bäst. Arbetet är förlagt under dagtid måndag till fredag.
Övrig informationKvalifikationerKvalifikationer
Du som söker ska vara leg psykolog eller samtalsterapeut med steg-1 utbildning i KBT.
Du har goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift.
Du är intresserad av primärvårdsperspektivet där både kvalitet och tillgänglighet står i fokus. Vi erbjuder digitala lösningar för våra patienter och vi ser gärna att du har en nyfikenhet inom detta område. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta i journalsystemet Cosmic. Stor vikt läggs vi personlig lämplighet.Så ansöker du
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2025:931". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Dalarna Kontakt
Rekryterande chef
Elin Susanna Granlund 0225-494302 Jobbnummer
9743512