Vikariat med chans till tillsvidareanställning!
Inre Kraft I Norr AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Boden Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Boden
2026-02-06
På Bättre Assistans arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Bättre Assistans är en del av Inre Kraft och vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent hos vår kund i Bredåker utanför Boden. Vi söker dig som vill arbeta som timvikarie - med chans till tillsvidareanställning. Arbetet är förlagt till dygnspass kl. 08.00-08.00 (sovande jour kl. 00.00-07.00) både vardagar och helger. Du arbetar alltid tillsammans med en kollega.
Tillträde sker enligt överenskommelse där vi gärna ser att du kan påbörja introduktion omgående.
OM KUNDEN
Vår kund är en man i 40-årsåldern. Han har autism och intellektuell funktionsnedsättning (IF) och behöver ditt stöd för att skapa en trygg och meningsfull vardag. Han uppskattar lekfulla aktiviteter där assistenterna engagerar sig på hans villkor. Han tycker även om massage på rygg och armar, och måltider är en viktig och positiv del av hans dag.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Stöd i dagliga rutiner, inklusive hushållssysslor och matlagning
Hjälp med personlig omvårdnad
Hantering av egenvårdsmediciner
Planering och genomförande av aktiviteter
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi söker dig som vill vara med och skapa en trygg och meningsfull vardag. I rollen som assistent är det viktigt att du möter vår kund där han befinner sig, kraven anpassas alltid efter dagsform och förmåga. Han önskar att allt samspel sker på hans villkor, så att han får känna kontroll och delaktighet.
Du hjälper till att skapa en vardag där hans behov och intressen får det utrymme de behöver. Slutligen värdesätter vi att du är stabil och trygg, tar ansvar och möter utmaningar med ett lösningsinriktat förhållningssätt.
Om du känner att detta stämmer in på dig, kan du vara den vi söker!
KRAV
Körkort och tillgång till bil för att ta sig till och från arbetet
Rökfri
MERITER
Erfarenhet som personlig assistent
Erfarenhet av lågaffektivt bemötande
Erfarenhet av autism
Erfarenhet av intellektuell funktionsnedsättning (IF)
Sysselsättningsgrad: Timanställning vid behov - med chans till tillsvidareanställning.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare, kund och anhörig på Bättre Assistans. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
För anställning hos oss på Bättre Assistans behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och/eller lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ner på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med BankID via denna länk: Länk till belastningsregister.
Jobba hos oss på Bättre Assistans
Bättre Assistans bedriver personlig assistans med spetskompetens inom autism. Vi har kontor i Boden och bedriver verksamhet i Boden, Luleå och övriga delar av Fyrkanten. För oss är det självklart att anpassa omsorgen utifrån varje individs unika förutsättningar. Vi skapar en tydlig struktur och hållbara rutiner som ger utrymme för utveckling genom hela livet. Vi är en verksamhet med korta informationsvägar - alltid nära till stöd, i både med- och motgång och vi är aldrig längre än ett samtal bort. Vi anser att alla som arbetar med eller vistas nära personer med autism bör ha minst grundläggande kompetens. Därför erbjuder vi handledning till alla som vill fördjupa sina kunskaper. Tillsammans skapar vi en trygg, meningsfull och glädjefylld vardag för både kunder och medarbetare.
Förmåner för dig som anställd hos Bättre Assistans
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal och avtalspension. Du är försäkrad under arbetstid och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till våra anställda.
Delning av ansökningar inom Team Olivia
För att ge dig bästa möjligheterna att hitta rätt tjänst kan din ansökan komma att delas med våra systerbolag inom Team Olivia, om din profil matchar en ledig tjänst där. Självklart sker detta endast med ditt godkännande, vilket du anger i samband med din ansökan.
För dig med anställningsstöd
Om du har rätt till anställningsstöd tar vi hänsyn till detta vid en eventuell anställning. Att ange denna information i din ansökan är helt frivilligt - alternativt kan du välja att informera oss vid en eventuell intervju. Vi ser detta som en möjlighet att tillsammans skapa en bra lösning för dig som medarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6425872-1827714". Arbetsgivare Inre Kraft i Norr AB
(org.nr 556666-8611), https://inrekraft.teamtailor.com
Kyrkgatan 30 (visa karta
)
961 34 BODEN Arbetsplats
Inrekraft Jobbnummer
9726696