Vikariat Marknadskoordinator - Under Armour - MNO International AB - Organisationsutvecklarjobb i Stockholm

MNO International AB / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm2021-04-08Under Armour är ett av världens ledande och mest snabbväxande sportvarumärken. Vill du vara en del av att fortsätta bygga upp och utveckla Under Armour i Norden? MnO söker nu en vass marknadskoordinator att ansvara för marknadsföringen i Norge, Finland, Danmark. Detta är ett vikariat som sträcker sig ca 8 månader med start Juni 2021. Då varumärket är i en spännande expanderingsfas så finns goda möjligheter till förlängning.Vem är du?Du har en mycket god samarbetsförmåga, i rollen arbetar du dagligen tätt tillsammans med vårt säljteam, marknadsteam och våra nyckelkunderDu är skicklig på att prioritera och trivs med ett högt tempoDet krävs att du är driven och strukturerad i ditt arbete då det ofta är upp till dig att få saker att hända och arbetsuppgifterna är varierandeDu bör även ha viss känsla och intresse för marknadstrender, nya kommunikationskanaler ochinnovationerDin BakgrundVi ser gärna att du har följande bakgrund:En utbildning inom ekonomi/marknadMinst 2-3 års erfarenhet från arbete med marknadsföringGärna erfarenhet från internationella organisationer och att du är trygg med att presentera på engelskaVi ser gärna att du är intresserad av sport och träningProfessionell erfarenhet från Finland, Norge och/eller Danmark är en fördelDu är hungrig på att lära dig och tar snabbt in ny information2021-04-08Skapa kampanjer tillsammans med Key Accounts i våra nordiska grannländer; planera, implementera och följa uppArbeta efter riktlinjer från Under Armour; rapportera och presentera kontinuerligtBudgetansvar: planering, fördelning och uppföljningSkapa lokalt content för NordenEtt mindre antal resdagar kan förekomma (inom Norden alt Holland)Hantera ambassadörsteam: förhandla, utvärdera och optimera samarbetenTillsammans med Visual Merchandiser planera och implementera butikskampanjerVäxa nyckelkategorierUtveckla och skapa nya samarbetenDu rapporterar till Nordisk MarknadschefDetta erbjuder viDu blir en del av ett tight team som trivs som har kul på jobbetChansen att jobba med ett spännande varumärke i internationell miljöIntressanta samarbeten och kontaktytorMöjlighet till kreativitet och att växa med ett starkt varumärkeMnO International AB är ett distributionsföretag inom sport och mode. Bolaget har funnits sen 1997 och har sitt huvudkontor i Stockholm, med filialer i Helsingfors, Oslo och Köpenhamn. Försäljningen är idag till totalt 26 länder, med fokus på Skandinavien. Bolagets filosofi bygger på en stark och långsiktig relation med våra partners, återförsäljare, agenter och producenter, genom en effektiv och professionell organisation och ett starkt engagemang. Vi är ca 50 personer och huvudkontoret på 3000kvm med kontor och showrooms ligger i Hammarby Sjöstad. För mer information se www.mno.se Arbetstider och omfattningVikariat, 10-12 månader med chans till förlängningHeltidErsättningFast lönSå ansöker duAnsökan kan skickas till e-postadress: jobb@mno.se Bifoga CV och personligt brev, uppge referens UAVIK-2021 i ämnesraden. Vi vill även att du bifogar en kort analys av Under Armours positionering i Norden i jämförelse med de 4 viktigaste konkurrenterna. Max 500 ord.Sista dag att ansöka är 2021-05-08Mno International ABTextilgatan 4312030 STOCKHOLM5679313