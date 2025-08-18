Vikariat lärare Svenska och Religion

Degerfors Kommun / Gymnasielärarjobb / Degerfors
2025-08-18


Degerfors är en industrikommun med cirka 10 000 invånare. Kommunen ligger i det vackra gränslandet mellan Värmlands och Örebro län där skogsbygd möter slättlandskap. Degerfors är en del av Bergslagens sydvästligaste utlöpare och tillhör Örebro län men ligger i de båda landskapen Värmland och Närke. Arbetsgivaren Degerfors kommun har ca 700 medarbetare, fördelat på fyra förvaltningar. Läs mer på www.degerfors.se

Degerforsgymnasiet är en liten gymnasieskola med strax under 100 elever och fem nationella program och introduktionsprogram.

Publiceringsdatum
2025-08-18

Arbetsuppgifter
Undervisning i Svenska, svenska som andraspråk och religion på gymnasienivå. Som vikarie ansvarar du för planering, genomförande och uppföljning av undervisningen, samt för att skapa en trygg och stimulerande lärmiljö för våra elever. Du kommer att vara mentor för en elevgrupp och ingå i ett arbetslag.

Kvalifikationer
Behörig lärare i svenska och religion. Erfarenhet av undervisning på gymnasiet

ÖVRIGT
Degerfors kommun använder sig av Offentliga jobb. Ansökningar som kommer via mail kommer inte vara med i urvalsprocessen.

Vi undanbeder oss vänligen men bestämt kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt annonsförsäljare för den här tjänsten.

Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-09
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "A1380608".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Degerfors kommun (org.nr 212000-1934)

Arbetsplats
Huvudorganisation: Degerfors kommun, Degerforsgymnasiet

Kontakt
Rektor Degerforsgymnasiet
Claes Vitez
claes.vitez@degerfors.se
0586-482 94

Jobbnummer
9462426

