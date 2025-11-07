Vikariat Lärare i trä-och metallslöjd
Töjnaskolan är en skola med ca 800 elever från förskoleklass till årskurs 9.
Vi har läsåret 25-26 tre parallella klasser i varje årskurs, från förskoleklass till årskurs 9. Skolan är belägen i centrala Sollentuna med goda kommunikationer och anpassade och fina lokaler då skolan öppnade 2020. Verksamheten bygger på en värdegrund där visionen är Töjnaskolan KAN, Kunskap, Ansvar och Nyfikenhet. Vår personal arbetar i team och där ett kollegialt lärande är en naturlig del för vår personal för att kunna ge våra elever bästa möjliga undervisning. Alla ska känna sig trygga och alla ska samverka för att skapa de bästa förutsättningarna till utveckling för varje elev. Vårt fokus är att skapa goda förutsättningar för våra elever att utvecklas och nå goda resultat och vi söker nu en vikarierande lärare som kommer att undervisa i trä- och metallslöjd för våra elever i årskurs 3 till 9.
Vikariatet är under ca 5 månader kommer att bestå av trä- och metallslöjd med arbetsstart 24 november.
Arbetet sker i engagerade och kompetenta arbetslag som ger möjlighet till samarbete och utveckling samt en delningskultur som bidrar till ett kollegialt lärande - allt för elevernas bästa och med fokus på elevernas forsatta utveckling.Publiceringsdatum2025-11-07Kvalifikationer
Du har lärarlegitimation.
Du är närvarande, engagerad och van att ta ansvar för elevernas lärande. Det är även viktigt att du är självgående och kan leda, motivera och skapa engagemang hos eleverna som bidrar till deras utveckling. Du har en god samarbetsförmåga och arbetar bra tillsammans med andra människor och kan relatera till dem på ett lyhört och smidigt sätt.
Vana att arbeta med Infomentor och Google Classroom är meriterande.
Vi erbjuder
Hos oss kommer du att erbjudas ett stimulerande arbete tillsammans med engagerade elever och pedagoger.
Alla elever har egen iPad och du kommer att arbeta i en nybyggd skola med moderna, fina och välutrustade lokaler.
Sollentuna kommun har många förmåner att erbjuda.
Intervjuer kommer ske löpande.
Välkommen med din ansökan!
Välkommen till Sollentuna - en kommun mitt i möjligheterna! Tillsammans gör vi Sollentuna bättre varje dag för våra invånare, företagare och organisationer. Vi har tydliga och ambitiösa mål för att skapa trygghet, välfärd och hållbar tillväxt.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun! Ersättning
