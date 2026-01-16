Vikariat lärare i Svenska för invandrare (SFI)
2026-01-16
Drömmer du om ett liv nära naturen utan vardagsstress? Välkommen till Hällefors kommun! Här finns inget köande - snabb tillgång till förskola, skola, kulturskola och fritidsaktiviteter. Bo bekvämt och prisvärt i naturskön miljö med ett varierat friluftsliv runt knuten. Här har du nära till allt. Ta chansen att skapa ett lugnare, rikare liv för dig och din familj! Välkommen.Publiceringsdatum2026-01-16Beskrivning
Vi söker en lärare för ett kortare vikariat på cirka en (1) månad, med möjlighet till eventuell förlängning och en tjänstgöringsgrad på 80 %.
Vi söker även timvikarier som kan täcka upp vid ordinarie personals frånvaro som SFI-lärare.
Hos oss arbetar du i nära samarbete med arbetslaget, samtidigt som du självständigt leder och genomför undervisningen.
Vi söker dig som
- Har ett genuint intresse för språkinlärning och pedagogik
- Är flexibel och trivs med att snabbt sätta dig in i nya situationer
- Har en positiv elevsyn och förmåga att se varje individs potential
- Har lätt att samarbeta med andra men också förmåga att arbeta självständigt
Du har förmåga att skapa goda relationer med både elever och kollegor. Vi förutsätter att du ser varje elev utifrån ett helhetsperspektiv och går in i uppdraget med en positiv elevsyn.Dina arbetsuppgifter
- Vikariera inom svenska för invandrare vid ordinarie lärares frånvaro
- Planera och genomföra undervisning i olika SFI-kurser
- Samarbeta med övriga lärare kring planering, undervisning och uppföljning
- Skapa en trygg, inkluderande och inspirerande lärmiljöKvalifikationer
- Lärarlegitimation med behörighet i SFI
- Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
- Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för undervisningen
- God samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande
Om behörig sökande saknas: Arbetsgivaren kan, i enlighet med skollagen, anställa en obehörig kandidat som bedöms lämplig för arbetet. En sådan anställning är tidsbegränsad.
Du är varmt välkommen att söka även om du inte uppfyller alla krav ovan.Anställningsvillkor
Urval sker löpande och vi kontaktar dig när behov uppstår. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ett professionellt bemötande i alla delar av arbetet. Observera att utdrag ur belastningsregistret krävs vid anställning.
Mer om Hällefors kommun
I Hällefors kommun finns ett antal förmåner tillgängliga för dig som medarbetare. Bland dessa förmåner ingår extra semesterdagar vid uppnådd ålder, för vissa medarbetare finns även möjligheten att omvandla semesterdagstillägget till ytterligare semesterdagar samt ett förmånligt tjänstepensionsavtal. Dessa förmåner syftar till att skapa en trivsam och förmånlig arbetsmiljö för alla anställda i Hällefors kommun.https://skr.se/skr/tjanster/rapporterochskrifter/publikationer/saghejtilldittkollektivavtal.65598.html
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hällefors kommun använder vi rekryteringsverktyget Varbi. Tänk på att inte lämna känsliga uppgifter, eftersom ansökningen är en offentlig handling.
Vi har valt att själva genomföra rekryteringsprocessen och undanber oss alla former av erbjudande från annonserings- och bemannings-/rekryteringsföretag.
Hällefors kommun ingår i finskt förvaltningsområde och har därmed ett ansvar för att värna om det finska språkets ställning, om du har kunskaper inom det finska språket är det extra välkommet. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "B2026/4". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hällefors kommun
(org.nr 212000-1942) Arbetsplats
Verksamhet bildning, Gymnasieskola Vuxenutbildning Kontakt
Linda Marie Brandt 0591-64226 Jobbnummer
9688149