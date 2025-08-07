Vikariat, Lärare i idrott- och hälsa, åk 5-7, 100%
2025-08-07
Välkommen till oss
I Stockholms innerstad ligger Matteusskolan, en anrik Grundskola för åk F-9 samt Anpassad grundskola åk F-9.
Vi söker nu en lärare i idrott- och hälsa för undervisning i
åk 5-7.
Vi erbjuder
Vårt uppdrag är att förbereda och träna eleverna till att bli aktiva framtida samhällsmedborgare. Vi tar sikte på framtiden genom att lägga grunden via läroplanernas uppdrag och ämnesspecifika förmågor. Vi tar hänsyn till och utvecklas mot Stockholm stads vision om ett Stockholm för alla samtidigt som vi siktar än längre och högre genom vår egen vision om "Vingar som bär för framtiden".
Matteusskolans vision "Vingar som bär för framtiden" innebär att vi ska vara en skola som ligger i framkant med ett tänk och arbete kring förmågor som vi bedömer är viktiga för elevernas framtid. Vår uppgift är att låta eleverna träna på och utveckla dessa förmågor under sin studietid hos oss. Vi arbetar mot uppdraget genom att våga pröva och genom att systematiskt utvärdera och lära av andra. Vi värdesätter det kollegiala lärandet och lägger mycket tid på nätverk, omvärldsbevakning och tid för gemensamt arbete.
Vår slogan, "Kunskap är makt" är hämtat från inskriptionen över skolans huvudentré. För oss symboliserar "Kunskap är makt" individens möjlighet att styra över sitt eget liv. Under sin studietid hos oss på Matteusskolan får eleven träna på och utveckla kunskaper och förmågor som ge dem makt över sitt eget liv.
Skolan har också en väl inarbetad värdegrund, där våra ledord är Goda relationer, Positiva förväntningar och Likabehandling.
Din roll
Vi söker en lärare i idrott och hälsa för ett vikariat under höstterminen 2025. Tjänsten är en visstidsanställning på heltid med undervisning i årskurs 5-7. Du ansvarar utöver undervisning också för planering och bedömning i ämnet tillsammans med övriga idrottslärare. Du kommer att tillhöra ett av årskursarbetslagen i mellanstadiet.
I rollen som lärare på Matteusskolan är det din uppgift att motivera och ge varje elev möjlighet att utvecklas och nå sin fulla potential. Eftersom det finns ett nära samarbete mellan klasserna och lärarna på skolan söker vi dig som trivs med att samarbeta med andra. Positiv, engagerad, lösningsinriktad, drivande och tydligt ledarskap är andra egenskaper som vi värdesätter.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som:
• Har fått din lärarlegitimation för åk 4-9 i grundskolan med behörighet att undervisa i idrott- och hälsa, eller är i sluttampen av din utbildning.
• Visar goda ledaregenskaper och ha en god förmåga att kommunicera och att skapa positiva relationer med elever och föräldrar och därigenom skapa trygghet och ordning i klasserna.
• Har erfarenhet av att arbeta med elever med NPF
• Har höga och positiva förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas.
• Har god digital kompetens och arbetar systematiskt med dokumentation och uppföljning.
Intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdag. Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
