Vikariat, lärare i Hemkunskap och idrott, ref 2282 - Håbo Kommun - Grundskolelärarjobb i Håbo

Håbo Kommun / Grundskolelärarjobb / Håbo2021-04-14Hos oss på Barn- och utbildningsförvaltningen i Håbo kommun får du kollegor som delar sin kompetens med dig. Ledarskapet är kommunikativt och tillitsfullt. Med glädje och professionellt engagemang samarbetar vi för goda relationer, möjligheter och utvecklande lärmiljöer för barn och elever och för dig som medarbetare.Futurum är Håbos största grundskola för elever från förskoleklass till år 9. Vi har många elever som söker sig till vår skola och måluppfyllelsen är god. Futurum är i en stor och spännande ombyggnadsfas där etapp 1 är inflyttningsklar till terminsstart i januari för enhet 7-9 och etapp 2 påbörjas under senhösten. Vi har en ny och modern skolmiljö att se fram emot.2021-04-14leda och organisera arbetet på ett tydligt sätt så att klassrummet blir en trygg lärandemiljövara flexibel genom att anpassa undervisningen med olika undervisningsmetoderarbeta mål- och resultatfokuseratplanera och organisera ditt arbete på ett effektivt sättsamarbeta och skapa goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavarese det kollegiala lärandet och aktuell forskning som en självklar utgångspunkt för fördjupad kunskap.Vi söker en vikarie till vårt kompetenta arbetslag 4-6. Du är legitmerad lärare inom hemkunskap och idrott. Du är en tydlig ledare i klassrummet och har förmågan att skapa ett varmt klassrumsklimat där du lyckas entusiasmera eleverna i deras lärande. Du blir en del av ett team som strävar mot skolutveckling och höga elevresultat. Som person kan du leda och organisera arbetet på ett tydligt sätt så att undervisningen blir en trygg lärandemiljö samt kunna anpassa undervisningen utifrån varje elevs behov. Du har god samarbetsförmåga, god kommunikativ förmåga, goda IT-kunskaper och är väl förtrogen med pedagogisk dokumentation.2021-08-09Sysselsättningsgrad83 %Månadslön med individuell lönesättningSista ansökningsdag2021-04-25Enligt lagen om registerkontroll ska den som erbjuds anställning lämna utdrag ur belastningsregistret.Välkommen med din ansökan!Vi undanber oss all all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörerHåbo kommun vill ta tillvara de kvaliteter som jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.Varaktighet, arbetstidDagtid 83%Individuell lönesättningFriskvårdbidragSista dag att ansöka är 2021-04-25Håbo kommun5691078