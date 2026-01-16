Vikariat lärare F-3 till Upphärads skola
2026-01-16
Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.
Om verksamheten
Upphärad skola är en lantligt och idylliskt belägen enparallellig F-5 skola med cirka 65 elever med närhet till naturen.
Som medarbetare hos oss ingår du i ett arbetslag som präglas av samarbete och öppenhet. Vi sätter eleven i centrum och utgår ifrån varje elevs behov i vår undervisning. Vi arbetar aktivt med att anpassa lärmiljön och variera undervisningen. Vi arbetar också efter utvecklingsområden som stärker lärande och likvärdighet. Hos oss är eleven alltid i fokus, detta gäller såväl kunskaps- och social utveckling. Hos oss är hela skolan tillsammans ett arbetslag som tar ansvar för att alla lyckas- både elever och personal. Publiceringsdatum2026-01-16Dina arbetsuppgifter
Du deltar som lärare i det pedagogiska utvecklingsarbetet och den pedagogiska
dokumentationen enligt grundskolans läroplan och verksamhetsmål i årskurserna F-3. Du ska vara väl förtrogen med ditt läraruppdrag utifrån aktuella styrdokument och ha goda kunskaper i att planera, genomföra, dokumentera, följa upp och utveckla den pedagogiska verksamheten tillsammans med arbetslaget. Med läroplanen som bas väljer du metod, innehåll och bemötande utifrån varje elevs kunskaper, erfarenhet och specifika förutsättningar. Tillsammans med övriga kollegor på skolan medverkar du till att en positiv, meningsfull och utvecklande miljö skapas för varje elev och för hela gruppen. Vi söker en nyfiken lärare och kollega som bidrar till en lugn och harmonisk samarbetsmiljö under våra elevers skoldag.
Tjänsten omfattar 50 % läraruppdrag med undervisning två dagar i veckan i årskurs 2-3, med möjlighet till utökning upp till 100 % genom en kombinerad tjänst där resterande tid är förlagd till fritidshemmet samt i den klass där du undervisar.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i F-3. Du är positiv och engagerad, är väl förankrad i skolans värdegrund, har ett gott förhållningssätt och brinner för att stimulera elevers lärande. Du är väl förtrogen med verksamhetens styrdokument och aktuell forskning om elevers lärande. Du har ett formativt förhållningssätt och analyserar, utvärderar och utvecklar verksamheten utifrån elevernas behov.
Du har lätt för att samarbeta, ser vikten av kollegialt lärande och bidrar aktivt till verksamhetens utveckling tillsammans med dina kollegor. Du lägger stor vikt vid goda relationer både med elever, kollegor och vårdnadshavare. Stor vikt läggs på personlig lämplighet!
Intervjuer sker löpande under ansökningsperioden.
Anställningsinformation
Utdrag ur Belastningsregistret är obligatoriskt vid arbete med barn.
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
