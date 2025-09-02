Vikariat lärare engelska och svenska Introduktionsprogrammet
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Gymnasielärarjobb / Mark Visa alla gymnasielärarjobb i Mark
2025-09-02
, Härnösand
, Timrå
, Sundsvall
, Kramfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen i Mark
, Mölndal
eller i hela Sverige
Är du en person som värdesätter utveckling, engagemang och omtänksamhet i ditt arbetsliv? Då skulle vi passa bra ihop - för det gör vi också.
Genom att jobba hos oss är du med och bidrar till en bättre vardag för tusentals människor i Marks kommun. Inte minst din egen. Hos oss får du möjlighet att växa - både som person men också i din yrkesroll, samtidigt som det du jobbar med får ett helt samhälle att växa. Oavsett vad dina arbetsuppgifter är så kommer du göra livet för alla de som bor och verkar här lite enklare. Och det är något vi värdesätter högt. Vår vision är att vara en nära kommun med människan i fokus. Nära varandra, vår omvärld och framtiden. Vi vill vara ett närvarande samhälle som med lugn och värme står bakom ryggen och tar emot våra 35 000 invånare, 3 600 medarbetare och tusentals företagare. Då blir varenda medarbetare hos oss betydelsefull. Tillsammans ser vi till att ett helt samhälle fungerar.
Marks Gymnasieskola ligger i moderna lokaler mitt emellan Skene och Kinna i Marks kommun. Skolan som har cirka 1000 elever har ett brett utbud av både högskoleförberedande- och yrkesprogram samt flera idrottsutbildningar. Här finns även anpassad gymnasieskola.
Skolan ligger i Kunskapens hus som även inrymmer kulturskola och vuxenutbildning.Publiceringsdatum2025-09-02Arbetsuppgifter
Du kommer att undervisa i engelska och svenska och tillhöra Introduktionsprogrammets arbetslag men även kurser på andra gymnasieprogram kan bli aktuella.
Som gymnasielärare på Marks gymnasieskola kommer du ingå i ett positivt och utvecklingsorienterat arbetslag men även i ett ämneslag. Uppdraget präglas av samarbete, flexibilitet samt en drivkraft att utveckla utbildningen. Du kommer att arbeta i en framtidsinriktad organisation med målet att tillsammans skapa möjlighet till bästa måluppfyllelse genom trygghet, studiero, motivation och en skola med möjligheter och gemenskap.
I arbetsuppgifterna ingår att planera, dokumentera och genomföra kurser/utbildning i enlighet med de anvisningar som finns inom gymnasieskolans skolform.
Skolan arbetar med den digitala lärplattformen It 's learning.Kvalifikationer
Lärarlegitimation med inriktning gymnasienivå.
Vi söker dig med ämneslärarexamen i engelska och svenska.
Du har en bra samarbetsförmåga för arbete i arbetslag, med elever och med skolledning. Du arbetar obehindrat i en modern digital lärmiljö och med de digitala verktyg som krävs. Du är trygg i dina ämnen och anpassar din undervisning och metod efter elevernas behov. I klassrummet är ett kommunikativt ledarskap viktigt och du arbetar målmedvetet med att eleverna ska känna sig delaktiga och inkluderade. Vi ser att du är en god relationsbyggare och ser detta som en grundförutsättning för lärande.
Du har dokumenterad erfarenhet av att arbeta med elever med komplexa lärsituationer och är van vid att samverka med vårdnadshavare och externa instanser för bästa möjliga lärsituation för eleven. Specialpedagogisk kompetens meriterande.
ÖVRIGT
Vi som jobbar inom Marks kommun utvecklar gemensamt vår tillsammanskultur genom att vi är engagerade, omtänksamma och utvecklande, till långsiktig nytta för individ och samhälle.
I våra tjänster lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet.
Som arbetsgivare främjar vi lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla medarbetare och värdesätter de kvaliteter som mångfald och en jämn könsfördelning kan tillföra verksamheten.
Marks kommun erbjuder olika personalförmåner såsom exempelvis attraktivt friskvårdsbidrag, rabatterat årskort på Västtrafik, hyrcykel, pensions- och semesterväxling, samt möjlighet till distansarbete- och flexibel arbetstid utifrån verksamhetens behov och utformning. Det är också enkelt att pendla hit från exempelvis Göteborg, Borås och Varberg.
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C275392". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Marks kommun
(org.nr 212000-1504) Arbetsplats
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Marika Blomquist marika.blomquist@mark.se 0320-217485 Jobbnummer
9487521