Vikariat lärare åk 1-6 på Robinson F-5
2026-04-07
Vi söker en engagerad och driven lärare på vikariat för läsåret 26/27!
Vi söker nu en engagerad och driven lärare till Robinson F-5 som vill vara med och forma framtidens lärande tillsammans med oss på Tellusskolan Robinson.Publiceringsdatum2026-04-07Om företaget
Tellusskolan Robinson har funnits i Enköping sedan 1997 och drivs sedan våren 2020 av Tellusskolan AB. Fanna, Husberg och Svedia - med 84-87 elever på varje enhet. I organisationen finns även en 6-9-skola, Vårfru, med 193 elever. Våra skolor präglas av trygghet, närhet och ett starkt pedagogiskt engagemang.
Att arbeta på Robinson
Robinson skolans profil vilar på tre delar:
Utepedagogik
Upplevelsebaserat lärande
Robinsons Rötter - vårt värdegrundsarbete
Vår grundidé är att lärande blir långsiktigt när det utgår från upplevelser. Naturen och friluftslivet är därför en naturlig del av undervisningen och används som ett pedagogiskt verktyg för att stärka lärande, rörelse och välbefinnande.
Vi strävar efter en lustfylld och meningsfull skola där elevernas lärande står i centrum. Vår värdegrund bygger på övertygelsen att alla barn är goda och gör sitt bästa utifrån sina förutsättningar.
All personal på Robinson arbetar tillsammans för att skapa trygghet, tilltro och en inkluderande skolmiljö - under såväl skol- som fritidstid.
Vill du:
Arbeta i ett arbetslag där inflytande, samarbete och kollegialt lärande är en självklarhet?
Vara en del av en verksamhet där skolutveckling är ett naturligt och regelbundet inslag?
Inspirera och leda elever i en trygg och utvecklande lärmiljö?
Då vill du jobba hos oss!Om tjänsten
Som lärare på Robinson arbetar du i tvåledarskap tillsammans med en kollega. Ni ansvarar gemensamt för undervisningen, ofta i åldersblandade grupper.
Du ingår även i ett större arbetslag tillsammans med kollegor från våra andra Robinson skolor, där samarbete, erfarenhetsutbyte och gemensam utveckling står i fokus.
Inflytande och kompetensutveckling
Hos oss får du stora möjligheter att påverka verksamheten. Vi tar tillvara på våra medarbetares kompetenser och erbjuder både individuell och gemensam kompetensutveckling.Det finns även möjligheter till interna karriärvägar för dig som vill utvecklas vidare inom organisationen.
Vem är du?
Vi söker dig som:
Har lärarexamen och behörighet att undervisa i 1-6.
Har erfarenhet av eller intresse för upplevelsebaserat lärande och/eller utomhuspedagogik
Har god förmåga att skapa en inkluderande lärmiljö där varje elev får möjlighet att utvecklas
Är flexibel, kreativ och lösningsorienterad
Har god samarbetsförmåga och bygger förtroendefulla relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare
Meriterande är:
Specialpedagogisk kompetens
Erfarenhet av friluftsliv och utomhuspedagogik
Vårt erbjudande
Vi erbjuder dig:
En stimulerande arbetsmiljö där naturen är en integrerad del av undervisningen
En engagerad och stödjande kollegial gemenskap
Möjlighet att vara med och utveckla skolans pedagogiska arbete och systematiska kvalitetsarbete
Fortbildning och kompetensutveckling
Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag den 140526, så tveka inte att ansöka redan idag!
Vid intervju ber vi dig ta med ID-kort samt kontaktuppgifter till två referenser (gärna tidigare arbetsgivare).
För att alla ansökningar ska bli likvärdigt granskade vid urvalsprocessen måste du söka via länken i varje specifik tjänst. Skicka INTE din ansökan via E-post eller brev.Övrig information
Anställningsform: Vikariat läsåret 26/27
Tjänstgöringsgrad: 100 % eller enligt överenskommelse
Tillträde: Augusti 2026
Lön: Fast månadslön enligt kollektivavtal (Almegas friskoleavtal)
Kollektivavtal: Ja
Kontaktperson: Malin Frisk
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tellusskolan AB
(org.nr 556808-6085)
Gånstavägen 7 (visa karta
)
749 43 ENKÖPING
Enköping Jobbnummer
9839599