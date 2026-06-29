Vikariat Lagermedarbetare Mio Halmstad
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2026-06-29
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På Mio är kundmötet kärnan i allt vi gör. Oavsett om vi möter kunden i butik, utvecklar vårt sortiment eller arbetar bakom kulisserna på servicekontoret och lagret bidrar vi alla till samma mål – att skapa kundupplevelser i världsklass. För att lyckas tror vi på kraften i laget. Vi kombinerar affärsmässighet, kunskap och passion för att utveckla både kundupplevelsen och vår verksamhet. Här får du möjlighet att ta ansvar, bidra med idéer och vara med och påverka framtidens Mio tillsammans med engagerade kollegor.
Brinner du för att ge service i världsklass? Gillar du att göra kundens dag lite bättre och bidra till ett välfungerande lager där struktur och laganda står i centrum? Då kan du vara vår nästa Lagermedarbetare!
Hos Mio får du arbeta i en stimulerande miljö med varierande uppgifter där initiativ och utveckling uppmuntras. Tillsammans med engagerade kollegor skapar du minnesvärda upplevelser och kundmöten – varje dag.
Om rollen
Som Lagermedarbetare är du en viktig del av butikens dagliga drift. Du arbetar nära både kunder och kollegor och ser till att varor hanteras, levereras och presenteras på ett effektivt och serviceinriktat sätt. Med fokus på struktur, samarbete och kundbemötande bidrar du till att lagret fungerar smidigt och att varje kund får en positiv upplevelse.Publiceringsdatum2026-06-29Arbetsuppgifter
Hantera varuutlämning till kund med hög service och omtanke
Ta emot gods, hålla ordning på lagerytor och säkerställa lagerstruktur
Hemleverans till våra kunder
Plock till e-handelsbeställningar
Arbeta med lagerstyrning och inventering enligt riktlinjer och systemstöd
Montera och placera varor i butik i samråd med säljteamet
Rapportera transportskador och reklamationer enligt rutiner
Bidra till ett positivt arbetsklimat samtidigt som du följer säkerhetsrutiner och arbetar ergonomiskt med rätt skyddsutrustning.
Vid behov kan arbetsuppgifter som kassahantering, varupåfyllning i butik.
Vi söker dig som
Har god fysisk förmåga och trivs med ett aktivt arbete
Är serviceinriktad, ansvarstagande och lösningsorienterad
Bidrar med positiv energi och laganda
Har erfarenhet av lagerarbete i kundnära miljö (meriterande men inget krav)
Tjänsten
Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetstider inkluderar kvällar och helger.
Rekrytering
Urval sker löpande. En bakgrundskontroll genomförs i slutet av rekryteringsprocessen för den kandidat som går vidare till slutskedet.
Mio är en av Sveriges ledande möbel- och inredningskedjor med butiker över hela landet. Sedan 1962 har vi hjälpt människor att skapa hem att trivas i och fortsätter att utveckla vårt erbjudande, våra kundmöten och vår verksamhet för framtiden. Vår vision är tydlig – att vara störst i Sverige på möbler och finnas i varje rum, i varje hem. Vill du vara med på resan är du varmt välkommen till Mio. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare MIO AB
(org.nr 556084-0190), https://www.mio.se/om-mio/jobba-pa-mio
Kristinehedsvägen 2 (visa karta
)
302 44 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Sydväst (8), Mio Halmstad Jobbnummer
9983914