Vikariat laboratorieveterinär
Statens Veterinärmedicinska Anstalt / Veterinärsjobb / Uppsala Visa alla veterinärsjobb i Uppsala
2026-03-09
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens Veterinärmedicinska Anstalt i Uppsala
Om SVA
Farliga djursmittor kan få allvarliga konsekvenser, från lidande hos djur och människor till ekonomiska förluster och störningar i matförsörjningen. Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en expertmyndighet som genom diagnostik, forskning och rådgivning stärker Sveriges förmåga att bekämpa djursjukdomar som utgör hot mot kritiska samhällsfunktioner. Friska djur - trygga människor.
Tjänsten är placerad vid avdelningen för mikrobiologi (MIK), som arbetar i samhällets intresse för friska djur och människor. Detta gör vi genom att bedriva diagnostik och bidra till SVA:s funktion som nationellt och europeiskt referenslaboratorium, upprätthålla beredskap samt fördjupa befintlig och utveckla ny kunskap om smittsamma infektionssjukdomar. Vi tar också till oss och anpassar ny teknik och diagnostik utifrån de behov som SVA och Sverige har.
Om arbetsplatsen
Parasitologen utgör en av åtta sektioner inom Avdelningen för mikrobiologi.
I sektionen arbetar cirka tolv personer, varav tre veterinärer, som utför diagnostik av de flesta parasiter av veterinärmedicinsk betydelse. Framför allt undersöker vi träckprover från olika djurslag och trikinprover från vildsvin. Laboratoriet ingår i SVA:s avdelning för mikrobiologi och är nationellt referenslaboratorium. Publiceringsdatum2026-03-09Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär i huvudsak att du handlägger diagnostikuppdrag och bidrar med råd och kunskap inom parasitologi till t ex veterinärer, djurägare, myndigheter och branschorganisationer. Kvalifikationer
Vi söker dig som har svensk veterinärutbildning och har ett intresse för veterinärmedicinsk parasitologi och diagnostik. Du ska kunna kommunicera på flytande svenska i både tal och skrift. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper, såsom att du är serviceinriktad, flexibel, strukturerad och kvalitetsmedveten samt har förmåga att kommunicera tydligt.
Meriterande
Det är i första hand meriterande med fördjupade kunskaper inom parasitologi genom exempelvis genom examensarbete eller arbetslivserfarenhet. Även klinisk erfarenhet är meriterande.Anställningsvillkor
Vikariat om 100% t.o.m. 2026-10-31. Tillträde enligt överenskommelse, vi ser dock gärna att du kan starta i mitten av maj.Övrig information
Med diagnostik, forskning och expertkunskap bidrar Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) till god djurhälsa och minskad smittspridning mellan djur och människor. Myndigheten förebygger och hanterar djursjukdomar som kan påverka samhälle, livsmedelsförsörjning, folkhälsa och ekonomi. Som beredskapsmyndighet ingår SVA i sektorn Livsmedelsförsörjning och dricksvatten.
SVA är en statlig myndighet, vilket innebär att inkomna handlingar blir allmänna. Sökande med skyddad identitet ska kontakta oss direkt och inte ansöka via Varbi.
Tester och arbetsprov kan ingå i rekryteringsprocessen, och bakgrundskontroll kan komma att genomföras. Svenska medborgare som tillsvidareanställs krigsplaceras vid myndigheten. För vissa tjänster krävs säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585), och i vissa fall svenskt medborgarskap.
Inför rekryteringsarbetet har SVA tagit en medveten aktiv ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.
Väx och utvecklas på SVA - välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/16". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Veterinärmedicinska Anstalt
(org.nr 202100-1868) Arbetsplats
SVA - Avdelningen för mikrobiologi (MIK), Parasitologi Kontakt
Eva Osterman-Lind, Sektionschef 018-674000 Jobbnummer
9786098