Vikariat Koordinator Kulturskolan, Ljusdals kommun
2026-04-14
Publiceringsdatum2026-04-14Beskrivning
Kulturskolan i Ljusdals kommun erbjuder terminsvisa kurser inom bland annat bild & form, teater, musik, sång, rytmik och dans. Vi samarbetar med konstnärer, studieförbund och föreningar för att skapa gratis workshops, lovaktiviteter och kortare kurser. Kulturskolan erbjuder också barn i grundskolan kulturupplevelser av professionella kulturutövare på skoltid, inom ramen för skolkultur.Dina arbetsuppgifter
Som Koordinator ska du arbeta för att skapa ett utbud för barn och unga i Ljusdals kommun. Vår verksamhet består av kortare kurser, workshops och terminsutbud. Tjänsten innefattar administrativa uppgifter, kommunikation, budgetarbete och verksamhetsplanering. Du kommer även arbeta med våra bidrag och riktade satsningar. Du arbetar med fasta pedagoger på Kulturskolan likväl som med timanställd personal och tillfälliga uppdragstagare. Kulturskolan har en gedigen lovverksamhet som du kommer att ansvara för.Kvalifikationer
Du ska ha gymnasial utbildning, erfarenhet av att ha arbetet med barn och unga, barnkonventionen, barn och ungas rättigheter samt erfarenheter inom kultursektorn och arbete inom kulturskola.
Du behöver vara självgående och strukturerad då du ansvarar för samordning och planering av en del av Kulturskolans utbud och hela lovverksamheten. Det ställs krav på god samarbetsförmåga då du kommer ha flera olika kontakter med samarbetspartners. Du behöver besitta kulturell medvetenhet då du i vår verksamhet kommer träffa barn, unga och vuxna från olika kulturella bakgrunder och med olika förutsättningar. Att ha en helhetssyn är av stor vikt för att kunna samverka med övrig verksamhet inom kulturskolan.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighetÖvrig information
I Ljusdals kommun tror vi att det finns ett liv för alla. Ljusdals kommun är belägen i den nordvästra delen av det vackra Hälsingland. De största orterna i kommunen är Ljusdal, Järvsö och Färila. Vi har nära till fritiden, till varandra och till en enkel vardag. Redan bosatta, hemvändare och många som tagit steget och flyttat till vår kommun vittnar om livskvalitet, mer tid att njuta och vara den du är. I Ljusdals kommun har 1700 medarbetare Sveriges viktigaste jobb när vi servar våra 19 000 invånare. Är du den som vill berika oss med dina kunskaper, ditt engagemang och din personlighet?
Beroende på tjänstens innehåll kan lämplighetsprövning, utdrag ur belastningsregistret och/eller misstankeregistret eller säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen krävas innan anställning. Syftet är att säkerställa att anställningen kan genomföras på ett tryggt och säkert sätt utifrån verksamhetens krav. Anställning kan endast ske om prövningar har godkänts. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ljusdals kommun
(org.nr 212000-2320), https://www.ljusdal.se/
Norra Järnvägsgatan 21 (visa karta
)
827 31 LJUSDAL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ljusdal Kontakt
Fackliga organisationer nås via växeln 0651-18000 Jobbnummer
9853181