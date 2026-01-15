Vikariat Köksbiträde 68,75% Bodaskolan
Kils kommun, Samhälle och service
2026-01-15
Vad roligt att du är intresserad av jobb i Kils kommun. Vi är ungefär 1 000 anställda som arbetar för att ungefär 12 000 invånare ska få en bra service. För oss är det viktigt att du ser varje människa som en individ och att du tillsammans med dina kollegor strävar efter att skapa en välkomnande miljö där alla har möjligheten att trivas och utvecklas. Du nöjer dig inte med att bara vara bra. Du vill bli ännu bättre och ser till att omvärldsbevaka och göra de förändringar som krävs för att vi ska möta framtiden på ett bra sätt. Det är precis det som vår vision, Kil - på rätt spår, handlar om. Vi strävar efter att befinna oss på rätt spår men måste alltid vara beredda att pröva nya vägar för att nå dit. Välkommen med din ansökan!
Sektor Samhälle och service, innehåller verksamheterna fysisk och teknisk planering, näringsliv och turism, kost, fritid och kultur, kollektivtrafik, vatten- och avlopp, gator och vägar, parker och fastigheter.

Kostenheten i Kil har en strävan att laga god och vällagad mat.
Kostenheten i Kil har en strävan att laga god och vällagad mat.
Som köksbiträde i teamet förväntas du bidra med arbetsglädje, kunskap, inspiration och idéer samt att du har en god samarbetsförmåga. Du deltar aktivt i utvecklingDina arbetsuppgifter
Storhushållets samtliga uppgifter ex. disk, förberedelser, viss matlagning, kundkontakt,
städning. Kvalifikationer
Utbildning lägst Storhushåll-, hotell- och restaurang utbildning på gymnasienivå eller likvärdig
kompetens. Kunskap om livsmedelshygien, egenkontroll/HACCP samt datavana.
Glad, positiv, flexibel, engagerad, kreativ, serviceinriktad, se möjligheter inte hinder, strukturerad,
självständig, har god samarbetsförmåga i grupp och social kompetens. Vilja vara med och utveckla förskole-skol och äldre maten till dagens höjdpunkt för matgästen. Professionell i din yrkesroll tar ansvar är engagerad, motiverad och bidrar med ständiga förbättringar i arbetslaget.Anställningsvillkor
Vikariat tom 14 juni 2026
Tillträde enl. överenskommelse
