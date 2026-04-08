Vikariat i sommar usk/ssk-student, geriatriken Nynäshamn
Om oss Vill du arbeta i ett tryggt, sammansvetsat team vid havet? På vår gemytliga geriatriska avdelning i Nynäshamn får du chansen att arbeta nära både kollegor och patienter. Vi är en modern slutenvårdsavdelning med 22 platser där sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, kurator, fysioterapeut och arbetsterapeut samarbetar för att ge kvalificerad vård till patienter från hela Stockholms län, med särskilt fokus på Nynäshamn. Här möter du en varierad patientgrupp och arbetar bland annat med infektioner, hjärt- och kärlsjukdomar, KOL, diabetes samt rehabilitering efter stroke eller ortopediska skador. Vi har direktintag dygnet runt från akutsjukhus, ambulans, vårdcentraler och hemmet.
Din roll Här får du vara med och göra skillnad - varje dag. Som undersköterska blir du en viktig del av vårt tvärprofessionella team och deltar i varierande arbetsuppgifter, såsom:
Omvårdnadsinsatser
Stöd i dagliga aktiviteter för patienterna
Medverkan vid rehabilitering
Dokumentation i TakeCare
Vi söker dig
som känner dig trygg i din roll, har god förmåga att prioritera och är ansvarstagande. Du uppskattar samarbete, bidrar till en positiv stämning och är flexibel när det behövs.
Vi erbjuder dig
Trygga kollektivavtal
Individuell lönesättning
Individuell introduktion
Fredagsfrukost - gemenskap varje vecka
Om dig
Vi söker dig som är erfaren undersköterska eller sjuksköterskestudent, minst termin 4. Erfarenhet av geriatrisk vård är meriterande. Vi uppskattar dig som tar ansvar, har ett positivt bemötande och bidrar till en god arbetsmiljö för både patienter och kollegor. Du är flexibel, van att hantera stressiga situationer och ställer gärna upp där det behövs. Du behöver behärska svenska obehindrat i tal och skrift. Vi intervjuar och rekryterar löpande - skicka gärna in din ansökan redan idag!
Publicerat: 20260408 Sista dag att ansöka är 20260430
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7529545-1935751".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), https://capiosverigeab.teamtailor.com
Idunvägen 1
)
149 31 NYNÄSHAMN
