Vikariat HT-26 lärare i fritidshem/förskollärare till Södermalms skola
Sundsvalls kommun, Barn o utbildningsförvaltning / Förskollärarjobb / Sundsvall Visa alla förskollärarjobb i Sundsvall
2026-06-25
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Välkommen till Sundsvalls kommun!
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället – att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en drivande kraft inom digital utveckling och artificiell intelligens och tillsammans skapar vi smarta lösningar för Sundsvallsborna idag och i framtiden.
Vi står inför stora omställningar för att möta medborgares behov på sikt - vill du vara med på den resan?
Inom Barn- och utbildningsförvaltningen möter våra cirka 3 000 medarbetare tillsammans cirka 14 000 barn och elever på fler än 100 förskolor och skolor runt om i kommunen varje dag. Varje barn och elev i Sundsvalls kommuns förskolor och skolor ska kunna utvecklas, lära sig och nå sina mål efter sina egna förutsättningar. Varje elev ska kunna lämna skolan med vilja, kunskap och goda förutsättningar att möta vuxenlivet och framtiden.
Din nya arbetsplats
Södermalms skola är en F-3-skola med ca 220 elever. På fritidshemmet är vi indelade i fyra avdelningar; en avdelning per årskurs och vi har tillgång till egna och nyrenoverade lokaler. Den fritidspersonal som arbetar på en avdelning arbetar med samma årskurs under skoltid. Vidare så har varje klass minst en fritidspersonal knuten till klassen och läraren och fritidspersonalen samarbetar kring eleverna. Södermalms skola ingår i samma organisation som Höglundaskolan där vi aktivt arbetar för att skapa ett F-9-perspektiv med fokus på taluppfattning, språkutveckling och social lärmiljö. Vi arbetar med två parallella typer av arbetslag: Arbetslag fritids och arbetslag klasslärare, men vi organiserar oss också i årskurslag där vi planerar undervisningen tillsammans med elevens hela skoldag som utgångspunkt. På vår skola är det F-3-lärare som har huvudansvaret för den timplansbundna tiden i skolan. Lärarna följer sedan med sina elever som klasslärare upp till årskurs 3. Skolan ligger centralt i Sundsvall med närhet till både natur och kultur.
Så här bidrar du i rollen som lärare i fritidshem/förskollärare
Som lärare i fritidshem är ditt huvuduppdrag att driva och utveckla fritidsverksamheten utifrån läroplanen, men under skoltid förväntas du även stötta eleverna i deras kunskapsutveckling och sociala utveckling och kunna planera och genomföra egen undervisning i större eller mindre grupp. Det kan, bland annat, innebära att hålla egna lektioner, vara stöd i klass, arbeta med en mindre grupp i matte eller svenska, leda lektioner utomhus, leda läsgrupper och så vidare. Denna tjänst är en placering i kommande förskoleklass där du kommer, tillsammans med ditt årskurslag ansvara för att eleverna får en trygg och lärorik introduktion till skolvärlden. Som pedagog i förskoleklass ligger det mycket fokus på att arbeta upp bra rutiner, skapa trygga grupper och att skapa goda relationer med vårdnadshavare.
Din kompetens och erfarenhet
Du har lärarlegitimation som lärare i fritidshem alternativt annan lärarlegitimation med erfarenhet av att arbeta i fritidshem i de yngre åldrarna. Du kan leda dig själv, ta egna initiativ och har tillräckligt mycket erfarenhet för att själv ta beslut om hur du kan stötta eleverna på skolan på bästa sätt. Du älskar att vara ute, oavsett väder, och du ser rasten som en lika viktig "lektion" som den timplansbundna tiden. Du är flexibel och förstår att i skolans värld behöver man snabbt kunna ändra sina arbetsuppgifter utefter verksamheten eller elevernas behov. Du har goda kunskap om elever i behov av särskilt stöd och kan anpassa ditt bemötande för att möta upp elevernas svårigheter. Observera att detta är ett vikariat under höstterminen med start i augusti.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Bra att veta
Lön: Månadslön/timlön Individuell och differentierad lönesättning tillämpas
Villkor: Löneersättningar utöver månadslönen följer tillämpligt kollektivavtal. Centrala kollektivavtal finns på Sveriges Kommuner och Regioners hemsida, www.skr.se
Kollektivavtal: HÖK Sveriges lärare
Förmåner: För mer information om förmåner och villkor inom Sundsvalls kommunen: https://sundsvall.se/kommun/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/kommunen-som-arbetsgivare/formaner?ae=förmÃ¥ner
Är du intresserad av att läsa mer om Sundsvall? Klicka in på www.sundsvall.se
eller är du intresserad av hur det vore att bo och arbeta i Sundsvall kan du läsa mer på www.nykommun.se/kommun/sundsvall/
Vid begäran skall betyg/examensbevis/studieintyg/lärarlegitimation som styrker att du har rätt kvalifikationer för tjänsten lämnas in.
Den som erbjuds en anställning skall lämna ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister enligt SFS 2000:873. Blankett för beställning av utdrag ur belastningsregistret hittar du på www.polisen.se
Tjänsten tillsätts under förutsättning att inte övertalighet uppkommer inom annan del av kommunen som gör att den tillsätts den vägen.
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Sundsvalls kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken: https://www.rtjmedelpad.se/om-oss/jobba-hos-oss/raddningstjanstpersonal-i-beredskap-rib
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundsvalls Kommun
(org.nr 212000-2411), http://sundsvall.varbi.com
Norrmalmsgatan 4 (visa karta
)
852 34 SUNDSVALL Arbetsplats
Sundsvalls kommun, Barn o utbildningsförvaltning Kontakt
Biträdande rektor
Agnes Helander 0730215694 Jobbnummer
9979120