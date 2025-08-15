Vikariat HR-Partner
Vill du arbeta i en framtidsbransch, på ett bolag som gör skillnad på riktigt? Vill du vara med och stärka bilden av Uppsala Vatten och Avfall som en attraktiv arbetsgivare? Sök då rollen som vikarierande HR-partner.Publiceringsdatum2025-08-15Om tjänsten
Uppsala Vatten och Avfall ska vara branschledande inom VA och avfall, och vi arbetar för ett cirkulärt Uppsala där både vatten och avfall går i ett ständigt kretslopp. Vi skapar ett mer hållbart samhälle och det finns en stor stolthet kring vårt uppdrag.
Som HR-partner är du med och driver utvecklingen framåt genom att organisera, förbättra och effektivisera våra HR-processer. Rollen har ett operativt fokus med inslag av strategiska frågeställningar. Du kommer att arbeta nära cheferna inom de avdelningar du stöttar och arbetar brett inom hela HR-området med bl.a:
• Bidra till att Uppsala Vatten och Avfall är och uppfattas som en attraktiv arbetsgivare
• Stötta och coacha avdelnings-, sektions- och gruppchefer inom hela HR-området (medarbetarhälsa, lönefrågor, arbetsrätt m.m.)
• HR-administration
• Systematiskt förbättringsarbete, så som revidera och utveckla HR-processer, skapa och uppdatera HR-dokumentation m.m.
• Delaktig i, eller ansvara för, HR-projekt
Tjänsten är ett vikariat då en av våra kompetenta kollegor går på föräldraledighet. Som HR-partner är du en del av vårt HR-team bestående av sju erfarna specialister/generalister inom HR och arbetsmiljö, som gärna delar med sig av sin kompetens. Du rapporterar till HR-chef och har din arbetsplats i våra nyrenoverade lokaler i Uppsala Business Park och det finns möjlighet till distansarbete.Kvalifikationer
• Universitets- eller högskoleutbildning inom t.ex. PA eller liknande, alternativt motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt
• Minst 3 års erfarenhet av brett HR-arbete
• Kunskap och erfarenhet inom arbetsrätt
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och vill att du delar våra gemensamma kärnvärden, vi är lyhörda, framsynta och nyfikna, samt tillämpar dem i din yrkesroll. För att trivas i rollen tror vi att du är en god kommunikatör som når ut till människor med olika bakgrund och erfarenheter.
Då vi genomgår en förändringsresa ser vi att du har ett "allt-är-möjligt-mindset" med hög energi att förbättra och förändra, gärna med ett analytiskt tänk och god slutledningsförmåga. En del av förändringsresan handlar om att digitalisera våra arbetssätt, därför ser vi det som en fördel om du har erfarenhet eller intresse inom detta. Du har förmågan att stötta och coacha chefer i deras uppdrag att leda sina medarbetare.Så ansöker du
Vi gör löpande urval och intervjuer, så skicka in din ansökan så snart som möjligt, dock senast 2025-09-14. Med hänvisning till GDPR tar vi inte emot ansökningar via mail.
För mer information om tjänsten kontakta
HR-chef Markus Fröjdlund, tfn 018-727 94 59
HR-partner Agnes Jansson, agnes.jansson@uppsalavatten.se
, tfn 018-727 93 23
Övrig information
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet eftersom vi försörjer Sveriges fjärde största stad med dricksvatten. För denna tjänst kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före anställning. Du ska även vara beredd att krigsplaceras inom ramen för Uppsala Vatten och Avfalls roll i totalförsvaret. Vi erbjuder ett vikariat till och med oktober 2026.
Om Uppsala Vatten
Välkommen till Uppsala Vatten och Avfall AB. Vårt mål är att aktivt bidra till ett hållbart samhälle. Det gör vi genom att ständigt utveckla nya resurssmarta lösningar och uppmuntra till återvinning och återbruk. Vi ger Uppsala dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om regnvatten. Vi skapar kretsloppstjänster där vi gör biogas av matavfall, minskar vattenförbrukningen och återanvänder material på bästa sätt.
Vill du veta mer om Uppsala Vatten? Läs mer på Om oss | uppsalavatten.se (https://www.uppsalavatten.se/om-oss/) Ersättning
