Vikariat HR-generaliste till Gavlegårdarna
2025-08-19
HR-generalist till Gavlegårdarna - Vikariat via Barona Professionals
Vi söker en HR-generalist till Gavlegårdarna för ett tidsbegränsat uppdrag på heltid från 15 oktober 2025 till 31 oktober 2026, med möjlighet till förlängning upp till 6 månader.
Arbetstiderna är måndag-fredag kl. 08:00-17:00.
Lönespannet för tjänsten är 38 000-45 000 kr/månad, beroende på erfarenhet och kompetens.
Om jobbet
Till Gavlegårdarna söker vi dig som har erfarenhet av chefsstöd och kompetensförsörjningsprocessen. Under en tidsbegränsad period på ett år får du möjlighet att vara en del av ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag.
Ditt uppdrag som HR-generalist
Som HR-generalist ger du stöd och service till chefer och medarbetare inom HR-området, både operativt och strategiskt. Rollen innebär att på ett konsultativt och kvalitetssäkrat sätt stödja chefer i deras arbetsgivaransvar inom hela kompetensförsörjningsprocessen (attrahera - rekrytera - introducera - utveckla - behålla - avveckla).
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Personaladministration
Rekrytering
Rehabilitering
Chef- och medarbetarstöd
Personalstatistik
Lag- och avtalstolkning
Din kompetens och personliga egenskaper
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom HR, erfarenhet av HR-arbete inom kompetensförsörjning samt chefsstöd, och god administrativ vana i HR-system. Det är meriterande om du har erfarenhet av systemet Sympa och dess bakomliggande konstruktion.
Som person är du:
Betraktande du ser andra människor och vill förstå deras beteende.
Kulturellt medveten du värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar människor.
Strukturerad du har ett metodiskt och systematiskt arbetssätt, planerar i förväg, prioriterar och fördelar resurser effektivt.
Kommunikativ du kan förmedla information tydligt och enkelt, både muntligt och skriftligt.
Noggrann du förstår vikten av att kontrollera uppgifter och detaljer för att säkerställa korrekt systemdata.
Om uppdraget
Detta är ett konsultuppdrag där du är anställd som konsult hos Barona och uthyrd till Gavlegårdarna under en tidsbegränsad period med start 15 oktober 2025 till 31 oktober 2026. Uppdraget är på heltid på plats på Gavlegårdarnas kontor
Om Gavlegårdarna
Gavlegårdarna älskar Gävle. Det har de gjort ända sedan de köpte sitt första hus år 1917. Idag är vi ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag.
Hos Gavlegårdarna är du med och formar, utvecklar och förvaltar Gävle. Sedan starten har de satt trivsel och hållbarhet i fokus för att skapa en boendemiljö där stad och människor kan mötas. Vi kombinerar ambition, kompetens och framåtanda med en varm gemenskap.
Med visionen "Känn dig hemma!" arbetar Gavlegårdarna varje dag för att skapa trygga, hållbara och attraktiva bostäder för närmare 30 000 gävlebor. Som allmännyttigt bostadsbolag spelar de en viktig roll i stadens utveckling - från nybyggnation till sociala satsningar.
Är det dig vi söker?
Välkommen med din ansökan redan idag - vi gör löpande urval! Vänligen, skicka med CV och personligt brev i din ansökan.
Har du frågor om tjänsten eller hur det är att arbeta som konsult via oss? Tveka inte att höra av dig - vi på Barona Professionals hjälper dig gärna vidare.
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Detta är ett heltidsjobb.
https://www.gavlegardarna.se/mina-sidor/#/login?redirect=%2F
Ab Gavlegårdarna Kontakt
Elin Nilsson elin.nilsson@barona.se
