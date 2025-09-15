Vikariat, grundskollärare i särskild undervisningsgrupp
För närvarande bedriver vi vår verksamhet i modulskola, på Barnhemsgatan i Köping. Detta är en spännande tid för oss, då vi ser fram emot att flytta in i en helt ny skola som beräknas stå klar i augusti 2027. Den nya skolan kommer att erbjuda moderna och inspirerande lärmiljöer som stödjer både elevernas och personalens utveckling.
Vi har elever i årskurs F-6 och fritidshem i samma byggnad. Vi strävar efter att skapa en trygg miljö och en god arbetsplats, därför har vi förstärkt varje arbetslag med en extra pedagog och anställt personal som fokuserar på förebyggande arbete och stöd för elevernas utveckling.
Vi är en mångkulturell skola där eleverna lär sig att ta ansvar och samarbeta med andra. Språkutveckling och sociala färdigheter är centrala mål för oss. Vår vision är tydlig: "Vi lägger grunden för hur man genom kunskap, ansvar och framtidstro lyckas i livet!" Vi strävar efter att varje elev ska känna sig trygg och motiverad att nå sin fulla potential.
Genom att fokusera på kunskap, ansvar och framtidstro, förbereder vi våra elever för att lyckas i livet och bidra positivt till samhället.
Vill du vara med och utveckla vår skola till det bättre? Läs mer om oss på: www.koping.se/nyckelbergsskolan.
Du arbetar som lärare, ansvarar för undervisning i flera ämnen i skolans särskilda undervisningsgrupp. Du planerar undervisningen efter läroplanen, både självständigt och tillsammans med kollegor. Du är en trygg vuxen och stöttar elever till att lyckas både kunskapsmässigt och socialt. Du arbetar nära elever som är i behov av särskilt stöd både i klassrummet och i andra miljöer.
I ditt uppdrag ingår också:
* Vi söker dig som har ett stort engagemang för barn och unga, är lyhörd, flexibel och har god samarbetsförmåga. Du behöver kunna skapa förtroendefulla relationer och vara en stabil vuxen i elevernas vardag.
* Informera och handleda eleverna i deras lärande, både muntligt och via skolans digitala lärplattform.
* Sedvanlig dokumentation.
* Att bygga relationer och samarbeta med ex elevhälsoteamet, vårdnadshavare och kollegor.
* Att samverka med övriga lärare i det kollegiala lärandet på skolan.
* I mötet med eleverna ser du en chans att utveckla dig själv och din roll som lärare. Du ser också möjligheter att göra undervisningen spännande genom att ta tillvara på elevernas intresse.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad f-6 lärare.
Elevernas lärande står i fokus för dig och du arbetar för att alla elever når sin fulla potential.
Som lärare är du:
* Tydlig och kommunikativ i tal och skrift.
* Ser vikten av att skapa goda relationer med elever och kollegor.
* Strukturerad när du arbetar och har digital kompetens.
* Kan omsätta läroplanen och övriga styrdokument i arbetet.
* Tillsammans med övrig personal är du med och utvecklar din arbetsplats genom idéer och förbättringsförslag.
Vid rekryteringen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Om du fortfarande studerar till lärare är du också välkommen att visa ditt intresse att arbeta hos oss.
Önskat tillträde för tjänsten är: Snarast eller enligt överenskommelse.
I den här rekryteringen kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras.
Utdraget beställs från www.polisen.se
och ska gälla för arbete inom förskola och skola.
Intervjuer kommer att ske fortlöpande under ansökningsprocessen.
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrunder.
Vår kommun
Köping ligger i Västra Mälardalen mellan Örebro, Västerås och Eskilstuna. Med våra 26 000 invånare är vi en lagom stor kommun där nära samarbeten blir möjliga. Att arbeta i kommunen är betydelsefullt och gör direkt skillnad i köpingsbornas vardag.
