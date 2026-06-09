Vikariat grundskollärare årskurs F-3
Haninge Kommun / Grundskollärarjobb / Haninge Visa alla grundskollärarjobb i Haninge
2026-06-09
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Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Haninges skolor arbetar målinriktat och medvetet med ökad måluppfyllelse. Haga/Lyckebyskolan är en F-9 skola med drygt 1000 elever vars rektorsområde ligger i vackra Vendelsö, ett lugnt område med närhet till sjö och natur.
Vår vision är: Tillsammans skapar vi framtiden!
Vi söker vikarierande grundskollärare för Förskoleklass - Årskurs 3
Ditt uppdrag
Du har ansvar för planering, genomförande och utvärdering av lektioner. Tillsammans med dina kollegor utformar ni en bra, lustfylld och varierad skoldag med elevernas lärande i fokus. Du kommer att ingå i ett arbetslag med kollegor där nära samarbete och samverkan är i fokus. Publiceringsdatum2026-06-09Kvalifikationer
Du är utbildad grundskollärare och brinner för ditt arbete, har förmågan att skapa goda och trygga relationer till eleverna och är väl förtrogen med skolans styrdokument. Du är en tydlig ledare för klassen och kan sätta gränser men har samtidigt förmågan att visa värme, vara kreativ och flexibel. Du kan använda varierande metoder och förhållningssätt utifrån elevernas behov och kunskapsnivå, vara lyhörd och kunna samarbeta i team. Om du är en engagerad person som gärna vill utveckla dig själv i ditt yrke och samtidigt bidra till att utveckla skolan som helhet tror vi att du passar för uppdraget. Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Välkommen med din ansökan!
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haninge Kommun
(org.nr 212000-0084), https://www.haninge.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss/lediga-jobb-i-kommunen/
Rudsjöterassen 2 (visa karta
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136 40 HANDEN Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen, Grundskolan, Haga/Lyckebyskolan Kontakt
Fackliga representanter nås via växeln 08-6067000 Jobbnummer
9955274