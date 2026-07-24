Vikariat Granskare
Tillväxtverket / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-07-24
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Vill du arbeta nära Regelrådet genom att granska konsekvensutredningars kvalitet och bereda förslag till beslut för rådets räkning? Är du en drivande person som har lätt att se potential och utvecklingsmöjligheter? Då kan du vara den vi söker.
Vi på Tillväxtverket arbetar för konkurrenskraftiga företag och hållbar utveckling i alla delar av Sverige. Vi erbjuder kunskap, nätverk och möjligheter till investeringar. Det ger direkt nytta till företag, och också förutsättningar för företag, kommuner och regioner att möta framtidens utmaningar. Tillväxtverket är en nationell myndighet med regional närvaro på nio orter.
Tjänsten är på enheten Bättre regler som bidstår regelrådet i dess arbete. Regelgivare är skyldiga att upprätta konsekvensutredningar vid framtagande av nya eller ändrade regler. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan i Tillväxtverket vilket har till uppgift att utifrån ett företagsperspektiv besluta om konsekvensutredningarnas kvalitet uppnår en godtagbar nivå.Publiceringsdatum2026-07-24Om tjänsten
Rollens huvudsakliga arbetsuppgifter är att bistå rådet med att granska konsekvensutredningar samt att ta fram förslag till beslut som också föredras muntligt för rådet. I arbetet ingår även att arbeta med metodutveckling, vägledning och utbildning avseende konsekvensutredningar i syfte att höja kvaliteten.
Ditt tjänstgöringsställe är: Stockholm, Östersund eller Malmö
Vi söker dig som har:
Examen från universitet eller högskola, gärna inom samhällsorienterat område så som statsvetenskap, ekonomi eller juridik.
Insatt i förenklingsfrågor inom offentlig förvaltning.
God kunskap om lagstiftningsprocessen på EU-nivå såväl som nationell nivå.
Mycket god förmåga att uttrycka sig väl i skrift både på svenska och engelska.
Mycket stor vana att hålla muntliga presentationer och föredragningar.
Haft arbeten som ställt krav på att snabbt sätta sig in i olika ämnesområden för att kunna identifiera effekter och konsekvenser av regler för företag.
Följande är meriterande:
Insatt i framtagande av konsekvensutredning vid regelgivning enligt förordning 2024:183 om konsekvensutredning.
Erfarenhet av att ge ett ändamålsenligt stöd vid framtagande av konsekvensutredningar eller liknande dokument.
Som person söker vi dig som är noggrann, analytisk, självständig och resultatinriktad.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Vi förväntar oss att du lever upp till vår https://tillvaxtverket.se/tillvaxtverket/omtillvaxtverket/jobbahososs/fordelarmedattjobbahososs/medarbetarochchefspolicy.600.htmlsom
uttrycker de förväntningar vi har på alla medarbetare.
Vi förutsätter att du delar vår värdegrund som är den https://www.statskontoret.se/fokusomraden/god-forvaltningskultur-och-antikorruption/den-statliga-vardegrunden/
. Den förenar alla som är statsanställda, oavsett verksamhet och profession. Värdegrunden syftar till att skapa en förvaltning som är effektiv, rättssäker och fri från korruption och maktmissbruk.
Anställningsform och sista ansökningsdag
Anställningen är ett vikariat på ungefär ett år.
Sista ansökningsdag är 17 augusti
Mer information och kontakt
För mer information om arbetsuppgifterna är du välkommen att kontakta enhetschef Henrik Tegehed, tfn 072-204 55 06. Frågor om rekryteringsprocessen besvaras av HR- partner Anna Svenberg anna.svenberg@tillvaxtverket.se
08- 681 92 74
Fackliga företrädare
ST: kontaktperson, Robert Berggren, e-post mailto:st-tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
Saco: kontaktperson, Susanna Lindbom, e-post mailto:saco@tillvaxtverket.se
Båda nås per telefon via växelnummer 08-681 91 00
Vi arbetar kompetensbaserat och rekryteringsprocessen kommer att innehålla urvalsfrågor,eventuella tester, intervjuer samt referenstagning.
Har du skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta HR-partnern i denna rekrytering.
Vi sitter centralt i moderna lokaler där du dagligen väljer plats utifrån dina arbetsuppgifter. Tillväxtverket eftersträvar ett arbetssätt där digitala och tekniska lösningar underlättar det dagliga arbetet. https://tillvaxtverket.se/tillvaxtverket/omtillvaxtverket/jobbahososs/fordelarmedattjobbahososs.960.html
Tillväxtverket vill tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi eftersträvar en arbetsmiljö där varje medarbetare ges möjlighet att kombinera yrkes- och privatliv för balans i livet.
Välkommen med din ansökan för att skapa din och Sveriges framtid!
I denna rekrytering har Tillväxtverket redan tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt samtal från annonsförmedlare eller försäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tillväxtverket
(org.nr 202100-6149), https://tillvaxtverket.se/
102 61 STOCKHOLM Arbetsplats
Tillväxtverket Jobbnummer
10010853