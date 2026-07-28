Vikariat fritidspedagog 75%
Runstyckets Förskola Aktiebolag / Förskollärarjobb / Malmö Visa alla förskollärarjobb i Malmö
2026-07-28
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Vi söker dig med Fritidspedagog utbildning eller annan utbildning inom fritidsverksamhet. Du skall ha ett intresse av att skapa en meningsfull eftermiddag för barnen.
Tjänsten är förlagd till fritis mellan 10.45 - 17.15 på dagen.
Runstyckets skola är en skola med stimulerande och lugn miljö. Lokalerna är ljusa och fräscha. Vi har naturnära omgivningar och grönområden samt en skolgård med stora ytor som inbjuder till olika aktiviteter. Skolan har en klass i varje årskurs, från förskoleklass upp till åk 9, samt fritids. Vi är ca 230 elever och klasstorlekarna ligger på 22-24 elever. Stor del av undervisningen sker i halvklass i samtliga årskurser. Vi har som mål att våra elever ska utvecklas och bli säkra i sina roller som samhällsmedborgare. Vi arbetar för att alla elever ska ha goda baskunskaper i samtliga ämnen samt tillgodogöra sig en studieteknik för att klara av fortsatta studier.
Runstycket har bedrivit pedagogisk verksamhet sedan 1992 och är starkt efterfrågat av elever över hela Malmö. Du ska ha förmåga att skapa goda relationer med både elever, arbetskamrater och föräldrar. Du förväntas att lägga upp verksamheten utifrån gällande styrdokument. Vi söker dig som kan inspirera, engagera eleverna samt få dem att känna glädje. Du ingår i ett arbetslag som ska utveckla fritidsverksamheten så att eleverna har en trygg och meningsfull verksamhet.
Arbetslaget har gemensam konferens tid där verksamheten planeras.
Personalen har olika aktiviteter planerade för eftermiddagen vilket eleverna uppskattar. Det kan vara lekar, pyssel, musikstund eller spela spel.
Det är viktigt för oss att ha roligt tillsammans.
Social kompetens är betydelsefull eftersom du kommer att ha mycket elev- och föräldrakontakt.
Tillträde from. 1 september eller enligt överenskommelse .
Ansökan skickas till : fritis@runstycket.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19
Sökes endast genom fritis@runstycket.se
E-post: fritis@runstycket.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Runstyckets Förskola Aktiebolag
(org.nr 556451-8081)
Husie kyrkoväg 96 (visa karta
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212 38 MALMÖ Arbetsplats
Runstyckets skola Kontakt
Rektor
Elinor Malm elma@runstycket.se 040 490050 Jobbnummer
10013526